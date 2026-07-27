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Федеральный суд США отказал Трампу в возобновлении действия указа о правилах голосования по почте

15:47, 27 июля 2026 112
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После поражения администрация рассматривает возможность обжалования решения в Верховном суде США.
Федеральный суд США отказал Трампу в возобновлении действия указа о правилах голосования по почте
Фото: Reuters
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Федеральный апелляционный суд США отклонил ходатайство администрации президента Дональда Трампа о возобновлении действия его исполнительного указа об ужесточении правил голосования по почте в 23 штатах. Ранее суд первой инстанции признал ключевые положения документа неконституционными.

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Апелляционный суд оставил запрет в силе

Как сообщает Reuters, Апелляционный суд первого округа США, расположенный в Бостоне, отказал администрации Дональда Трампа в просьбе отменить судебный запрет, который 25 июня был наложен на 23 штата, возглавляемые демократами.

Ранее окружная судья США Индира Талвани пришла к выводу, что ключевые положения президентского исполнительного указа противоречат Конституции США, и приостановила их действие.

Позиция Министерства юстиции

В ходе рассмотрения апелляции Министерство юстиции США просило суд временно приостановить действие решения окружного суда.

В ведомстве утверждали, что иск был преждевременным, поскольку федеральные органы власти еще не завершили разработку необходимых процедур и политики для выполнения исполнительного указа.

Однако апелляционный суд большинством голосов — два против одного — не согласился с этими аргументами.

Почему суд отказал администрации

В решении судьи отметили, что исполнительный указ устанавливает конкретные сроки, в течение которых штаты должны согласовать свои действия с федеральными органами и внедрить новые правила голосования.

При этом местные власти должны обеспечить, чтобы избирательные должностные лица и граждане были проинформированы об изменениях в правилах, которые будут действовать во время выборов в сентябре и ноябре.

«Как обосновал окружной суд, исполнительный указ четко определяет быстро приближающиеся сроки, к которым штаты должны согласовать свои действия с федеральными должностными лицами и соблюдать новые процедуры голосования. У штатов-истцов нет практического выбора, кроме как реагировать на этот указ уже сейчас», — отметили судьи.

Возможно обращение в Верховный суд

До вынесения решения Индирой Талвани федеральный судья в Вашингтоне отклонил аналогичную попытку демократов заблокировать указ Трампа по тем же основаниям.

В Министерстве юстиции США ранее заявляли, что если Апелляционный суд первого округа не поддержит позицию администрации, ведомство может обратиться в Верховный суд США с просьбой вмешаться в дело.

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