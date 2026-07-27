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В США судья отказал супругам в разводе из-за несправедливых условий для жены

15:29, 27 июля 2026 42
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Американский суд отказался утверждать соглашение о разводе, поскольку признал его несправедливым по отношению к жене.
В США судья отказал супругам в разводе из-за несправедливых условий для жены
Фото: shutterstock.com
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Судья в США отказал супругам в разводе из-за несправедливых условий договоренности между сторонами. Этот случай стал примером того, почему самостоятельное оформление развода без адвоката может привести к серьезным финансовым потерям, пишет Moneywise.

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По словам адвоката, во время одного из судебных заседаний жена заявила, что просто хочет как можно скорее завершить процедуру развода. Однако судья отказался утверждать договоренность.

«Женщина сказала: "Я хочу, чтобы это уже закончилось", но судья отказал», — рассказала адвокат.

Суд пришел к выводу, что согласованные сторонами условия являются несправедливыми по отношению к жене.

«Большинство таких соглашений не подлежат исполнению, поскольку они не являются справедливыми после более чем 30 лет брака, когда у одного из супругов 30 тыс. долларов, а у другого — 1,5 млн долларов», — отметила она.

Адвокат пояснила, что желание быстро завершить развод и сэкономить на юридических услугах может дорого обойтись, особенно супругам, прожившим вместе десятки лет и накопившим значительные активы. По ее словам, самостоятельное оформление развода, позволяющее избежать расходов на адвокатов в размере более 18 тыс. долларов, нередко приводит к невыгодному разделу имущества и другим финансовым проблемам.

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