В США судья отказал супругам в разводе из-за несправедливых условий для жены

Американский суд отказался утверждать соглашение о разводе, поскольку признал его несправедливым по отношению к жене.

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Судья в США отказал супругам в разводе из-за несправедливых условий договоренности между сторонами. Этот случай стал примером того, почему самостоятельное оформление развода без адвоката может привести к серьезным финансовым потерям, пишет Moneywise.

По словам адвоката, во время одного из судебных заседаний жена заявила, что просто хочет как можно скорее завершить процедуру развода. Однако судья отказался утверждать договоренность.

«Женщина сказала: "Я хочу, чтобы это уже закончилось", но судья отказал», — рассказала адвокат.

Суд пришел к выводу, что согласованные сторонами условия являются несправедливыми по отношению к жене.

«Большинство таких соглашений не подлежат исполнению, поскольку они не являются справедливыми после более чем 30 лет брака, когда у одного из супругов 30 тыс. долларов, а у другого — 1,5 млн долларов», — отметила она.

Адвокат пояснила, что желание быстро завершить развод и сэкономить на юридических услугах может дорого обойтись, особенно супругам, прожившим вместе десятки лет и накопившим значительные активы. По ее словам, самостоятельное оформление развода, позволяющее избежать расходов на адвокатов в размере более 18 тыс. долларов, нередко приводит к невыгодному разделу имущества и другим финансовым проблемам.

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