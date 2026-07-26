Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Суд установил, что перед призывом мужчине не провели обязательные медицинские обследования, и отменил заключение ВВК и приказ о мобилизации.

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Днепропетровский окружной административный суд принял решение по делу, в котором военнообязанный обжаловал заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) и свой призыв во время мобилизации. Суд установил, что ответчик не доказал проведение обязательных медицинских исследований, предусмотренных Положением о военно-врачебной экспертизе. В результате суд признал противоправными заключение ВВК, приказ о призыве истца и приказ о его зачислении в воинскую часть, а также обязал исключить его из списков личного состава.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд, утверждая, что после работы его остановили сотрудники ТЦК, а уже фактически в течение одних суток призвали на военную службу. По его словам, ему не вручали повестку, не выдавали направление на прохождение ВВК, он не подписывал журнал регистрации направлений, а также был лишен возможности пройти полноценное медицинское обследование.

В иске он просил признать противоправными действия ТЦК по проведению ВВК, отменить справку ВВК о пригодности к военной службе, приказ о призыве во время мобилизации, приказ воинской части о зачислении в списки личного состава и обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава и всех видов обеспечения.

Представители ТЦК и воинской части возражали против иска. Они отмечали, что истец прошел ВВК, был признан пригодным к военной службе, не имел права на отсрочку и не предоставил медицинских документов, которые свидетельствовали бы о непригодности к службе. По их мнению, оснований для отмены приказов не существовало.

Что установил суд

Исследовав материалы дела №160/3760/26, суд обратил внимание, что в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе перед принятием решения о пригодности военнообязанного к военной службе в обязательном порядке должны проводиться лабораторные и инструментальные исследования, в частности общий анализ крови, общий анализ мочи, серологические анализы, определение группы крови и резус-фактора, флюорография и электрокардиография.

Однако в карточке медицинского осмотра истца отсутствовали записи о результатах таких обследований, а ответчики не предоставили суду доказательств того, что эти исследования фактически проводились или что истца направляли на их прохождение.

Кроме того, суд установил, что в карточке медицинского осмотра отсутствовали сведения о пребывании лица на диспансерном учете, отсутствовала подпись истца о предоставлении информации о состоянии здоровья и ознакомлении с соответствующими сведениями, а также не составлялись документы об отказе от подписи, если такой имел место.

По мнению суда, это свидетельствует о формальном проведении медицинского осмотра и несоблюдении обязательной процедуры, установленной Положением №402.

Пределы проверки судом решений ВВК

Суд отдельно подчеркнул, что административный суд не оценивает медицинские выводы ВВК по существу, поскольку не является специализированным медицинским учреждением.

Проверке подлежит только законность процедуры принятия решения ВВК. Именно поэтому ключевым вопросом по делу стало соблюдение установленного порядка проведения медицинского осмотра, а не оценка состояния здоровья истца.

Почему суд отменил приказ о призыве

Суд отметил, что прохождение надлежащего медицинского осмотра и установление пригодности к военной службе является обязательной предпосылкой призыва во время мобилизации.

Поскольку суд пришел к выводу о противоправности постановления ВВК, ответчик не доказал, что пригодность истца к военной службе была установлена с соблюдением требований законодательства. При таких обстоятельствах приказ о призыве также был признан противоправным.

При этом суд подчеркнул, что даже если приказ о призыве уже был реализован, это не лишает лицо права обжаловать индивидуальный акт субъекта властных полномочий, который непосредственно касается его прав и законных интересов.

Почему суд обязал исключить военнослужащего из списков части

Суд обратил внимание, что Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» прямо не предусматривает незаконность мобилизации как отдельное основание для увольнения с военной службы.

В то же время прохождение военной службы является непосредственным следствием приказа о призыве. По мнению суда, сама по себе отмена постановления ВВК не восстанавливает нарушенное право, поскольку приказы о призыве и зачислении в воинскую часть создают продолжающееся правовое состояние пребывания лица на военной службе.

Поэтому надлежащим и эффективным способом защиты суд признал также отмену приказа о зачислении в воинскую часть и обязательство исключить истца из списков личного состава.

Что суд отметил относительно практики Верховного Суда

Отдельно суд обратил внимание на постановление Верховного Суда по делу №160/2592/23, в котором говорилось о необратимости процедуры призыва после ее реализации. По мнению суда, это постановление не является образцовым и касается иных фактических обстоятельств.

По данному делу суд пришел к выводу, что нарушение процедуры проведения ВВК носило фундаментальный характер, поскольку призыв состоялся без надлежащего исследования состояния здоровья военнообязанного. При таких обстоятельствах признание противоправным только постановления ВВК не обеспечило бы эффективную защиту нарушенных прав истца.

Решение суда

Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправной и отменил справку ВВК о пригодности истца к военной службе, признал противоправным и отменил приказ ТЦК в части его призыва на военную службу во время мобилизации, признал противоправным и отменил приказ воинской части о зачислении истца в списки личного состава, а также обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава и всех видов обеспечения.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении требования о признании противоправными действий ТЦК относительно ненадлежащего проведения медицинского обследования при прохождении ВВК. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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