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Как оформить смерть человека на оккупированной территории и получить украинское свидетельство

16:19, 26 июля 2026 193
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В случае смерти человека на временно оккупированной территории факт смерти необходимо установить через суд, после чего можно зарегистрировать смерть и получить свидетельство.
Как оформить смерть человека на оккупированной территории и получить украинское свидетельство
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Если человек умер на временно оккупированной территории Украины, получить украинское свидетельство о смерти в обычном порядке невозможно. Вместе с тем законодательство предусматривает специальный механизм, который позволяет официально подтвердить факт смерти, провести государственную регистрацию и получить документ украинского образца.

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Для этого необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта смерти. После принятия соответствующего решения орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) проводит государственную регистрацию смерти и выдает свидетельство. Такая процедура имеет важное значение, в частности для оформления наследства, социальных выплат и решения других юридических вопросов.

Кто имеет право обратиться в суд

В соответствии со статьей 317 Гражданского процессуального кодекса Украины, заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории могут подать:

  • члены семьи умершего;
  • их представители;
  • другие заинтересованные лица, если установление факта смерти влияет на их права, обязанности или законные интересы.

В какой суд подавать заявление

Заявление можно подать в любой суд на территории Украины, который расположен за пределами временно оккупированной территории. При этом место жительства заявителя значения не имеет.

Вместе с тем за подачу такого заявления судебный сбор не уплачивается. Это предусмотрено пунктом 21 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе».

Что необходимо указать в заявлении

В заявлении необходимо указать:

  • какой именно факт просит установить заявитель;
  • с какой целью необходимо установить этот факт;
  • обстоятельства, подтверждающие смерть лица;
  • доказательства, подтверждающие изложенные обстоятельства.

Какие доказательства можно предоставить суду

Для подтверждения факта смерти могут использоваться различные виды доказательств, в частности:

  • письменные документы;
  • объяснения заявителя;
  • показания свидетелей;
  • фото-, аудио- и видеоматериалы;
  • вещественные доказательства;
  • заключения экспертов;
  • другие документы, подтверждающие факт смерти.

Как суд рассматривает такие дела

Дела об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории суд рассматривает безотлагательно со дня поступления заявления.

По результатам рассмотрения суд может:

  • установить факт смерти лица;
  • вернуть заявление, если оно оформлено ненадлежащим образом или не содержит необходимых документов;
  • отказать в удовлетворении заявления, если представленных доказательств недостаточно.

В судебном решении также разъясняется порядок его обжалования.

Что происходит после решения суда

После принятия решения его копия немедленно выдается участникам дела либо безотлагательно направляется судом в орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по месту принятия решения для проведения государственной регистрации смерти.

Если решение поступило в ГРАГС непосредственно из суда, государственная регистрация смерти проводится в день его получения без обращения какого-либо лица.

Как получить свидетельство о смерти

Для получения свидетельства о смерти необходимо обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и подать:

  • копию решения суда об установлении факта смерти;
  • паспорт гражданина Украины.

Государственная регистрация смерти осуществляется по заявлению лиц, которые были заявителями в суде, а также наследников умершего.

Если суд самостоятельно направил решение в ГРАГС, свидетельство о смерти оформляется и выдается заявителю при его обращении в орган государственной регистрации актов гражданского состояния.

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