Смена места жительства и ТЦК: влияет ли это на отсрочку студента от мобилизации

Объясняем, сохраняется ли отсрочка от мобилизации для студентов после смены места воинского учета.

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Изменение места жительства или переезд в другой город нередко вынуждают военнообязанных менять территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В связи с этим у студентов, которые уже оформили отсрочку от мобилизации, часто возникает вопрос: не утратит ли она силу после перевода в другой ТЦК. Само изменение места воинского учета не является основанием для отмены отсрочки, если она предоставлена в соответствии с законодательством.

Воинский учет: когда нужно менять ТЦК

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки ведут воинский учет граждан в возрасте от 17 до 60 лет, а в условиях военного положения также выполняют задачи, связанные с проведением мобилизации.

Каждый военнообязанный должен состоять на воинском учете в конкретном ТЦК и СП, как правило, по месту жительства.

В случае изменения зарегистрированного или фактического места жительства необходимо стать на воинский учет в ТЦК и СП по новому адресу. После этого можно официально зарегистрировать новое место жительства через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Сохраняется ли отсрочка после смены ТЦК

Юристы пояснили, что для студентов, которые уже имеют действующую отсрочку от мобилизации, перевод в другой территориальный центр комплектования не приводит к ее отмене.

Такая процедура является стандартной, а право на отсрочку определяется законом и не зависит от того, в каком именно ТЦК и СП человек состоит на воинском учете.

Информация о предоставленной отсрочке содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Обериг». Именно поэтому изменение места воинского учета означает лишь смену территориального центра, который ведет учет гражданина, но не влияет на действие уже оформленной отсрочки.

Таким образом, перевод в другой ТЦК и СП в связи с переездом или другими обстоятельствами не аннулирует отсрочку, если она была предоставлена на законных основаниях. Это касается и студентов, которые оформили ее через приложение «Резерв+».

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