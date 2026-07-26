Михаил Драпатый не делал заявления о начале аудита в ВСУ.
Как известно, ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый сообщил о «начале аудита в ВСУ».
Позже стало известно, что сообщение об аудите в ВСУ, которое ранее распространяли от имени якобы аккаунта Драпатого в X, не относится к официальным страницам Главнокомандующего.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются:
Facebook (https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine)
Сеть X (https://x.com/CinC_AFU)
Viber (https://invite.viber.com/?g2=AQAHUaAlS1fHo1DXvDxCiK6p0yHTLP3uFW%2BR8ZfeTgoIbYj9muUEHkW4i2oMAXO6)
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.