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Михаил Драпатый не делал заявления о начале аудита в ВСУ.

15:43, 26 июля 2026 122
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Сообщение об аудите в ВСУ, которое ранее распространяли от имени якобы аккаунта Михаила Драпатого в X, не относится к официальным страницам Главнокомандующего.
Михаил Драпатый не делал заявления о начале аудита в ВСУ.
Фото: tsn.ua
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Как известно, ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый сообщил о «начале аудита в ВСУ».

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Позже стало известно, что сообщение об аудите в ВСУ, которое ранее распространяли от имени якобы аккаунта Драпатого в X, не относится к официальным страницам Главнокомандующего.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются:

Facebook (https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine)

Сеть X (https://x.com/CinC_AFU)

Viber (https://invite.viber.com/?g2=AQAHUaAlS1fHo1DXvDxCiK6p0yHTLP3uFW%2BR8ZfeTgoIbYj9muUEHkW4i2oMAXO6)

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ВСУ военнослужащие

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