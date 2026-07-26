Михаил Драпатый не делал заявления о начале аудита в ВСУ.

Сообщение об аудите в ВСУ, которое ранее распространяли от имени якобы аккаунта Михаила Драпатого в X, не относится к официальным страницам Главнокомандующего.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый сообщил о «начале аудита в ВСУ».

Позже стало известно, что сообщение об аудите в ВСУ, которое ранее распространяли от имени якобы аккаунта Драпатого в X, не относится к официальным страницам Главнокомандующего.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются:

Facebook (https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine)

Сеть X (https://x.com/CinC_AFU)

Viber (https://invite.viber.com/?g2=AQAHUaAlS1fHo1DXvDxCiK6p0yHTLP3uFW%2BR8ZfeTgoIbYj9muUEHkW4i2oMAXO6)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.