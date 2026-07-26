Михайло Драпатий не робив заяву про початок аудиту в ЗСУ

Повідомлення про аудит у ЗСУ, яке раніше поширювали від нібито акаунта Михайла Драпатого в X, не належить до офіційних сторінок Головкома.

Фото: tsn.ua

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Як відомо, раніше повідомлялося, що Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий повідомив про «початок аудиту в ЗСУ».

Згодом стало відомо, що повідомлення про аудит у ЗСУ, яке раніше поширювали від нібито акаунта Драпатого в X, не належить до офіційних сторінок Головкома.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що єдиними офіційними сторінками Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є:

Facebook (https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine)

Мережа X (https://x.com/CinC_AFU)

Viber (https://invite.viber.com/?g2=AQAHUaAlS1fHo1DXvDxCiK6p0yHTLP3uFW%2BR8ZfeTgoIbYj9muUEHkW4i2oMAXO6)

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