Зміна місця проживання і ТЦК: чи впливає це на відстрочку студента від мобілізації

Пояснюємо, чи зберігається відстрочка від мобілізації для студентів після зміни місця військового обліку.

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Зміна місця проживання або переїзд до іншого міста нерідко змушують військовозобов’язаних змінювати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У зв’язку з цим у студентів, які вже оформили відстрочку від мобілізації, часто виникає запитання: чи не втратить вона чинність після переведення до іншого ТЦК. Сама зміна місця військового обліку не є підставою для скасування відстрочки, якщо вона надана відповідно до законодавства.

Військовий облік: коли потрібно змінювати ТЦК

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ведуть військовий облік громадян віком від 17 до 60 років, а в умовах воєнного стану також виконують завдання, пов’язані з проведенням мобілізації.

Кожен військовозобов’язаний має перебувати на військовому обліку в конкретному ТЦК та СП, зазвичай за місцем проживання.

У разі зміни зареєстрованого або фактичного місця проживання необхідно стати на військовий облік у ТЦК та СП за новою адресою. Після цього можна офіційно зареєструвати нове місце проживання через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Чи зберігається відстрочка після зміни ТЦК

Юристи пояснили, що для студентів, які вже мають чинну відстрочку від мобілізації, переведення до іншого територіального центру комплектування не призводить до її скасування.

Така процедура є стандартною, а право на відстрочку визначається законом і не залежить від того, в якому саме ТЦК та СП людина перебуває на військовому обліку.

Інформація про надану відстрочку міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Саме тому зміна місця військового обліку означає лише зміну територіального центру, який веде облік громадянина, але не впливає на чинність уже оформленої відстрочки.

Отже, переведення до іншого ТЦК та СП через переїзд або інші обставини не анулює відстрочку, якщо вона була надана на законних підставах. Це стосується і студентів, які оформили її через застосунок «Резерв+».