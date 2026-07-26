Суд присудив журналістці $2,4 млн за расову дискримінацію та незаконне звільнення

Журналістка виграла суд проти телеканалу через расову дискримінацію та отримала $2,4 млн.

Фото: yahoo.com

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Федеральне журі у США присудило колишній журналістці телеканалу PIX11 Оджиніці Обієкве 2,4 млн доларів компенсації, визнавши, що телеканал і його материнська компанія Nexstar Media Group незаконно помстилися їй після скарг на расову дискримінацію, пише People.

До суми входять близько 1,14 млн доларів компенсаційних та 1,28 млн доларів штрафних збитків.

Згідно з позовом, лауреатка премії Emmy пропрацювала на PIX11 22 роки. Вона стверджувала, що виконувала роботу кількох працівників, але отримувала меншу підтримку та оплату, ніж її білі колеги-чоловіки. Після звернень до керівництва із заявами про дискримінацію, за словами журналістки, жодних змін не відбулося, а у січні 2023 року її звільнили.

Спочатку причиною звільнення називали невиконання посадових обов’язків і непокору, однак, як зазначено в позові, підтвердити ці звинувачення документально роботодавець не зміг.

Після оголошення вердикту Обієкве заявила, що сподівається, її справа нагадає людям про важливість відстоювання своїх прав. Її адвокати зазначили, що рішення присяжних відновило репутацію журналістки після багаторічного переслідування.

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