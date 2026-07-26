У Німеччині літак врізався у житловий будинок, є загиблі

Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей.

Фото: NSN

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У німецькому місті Гандеркезее легкомоторний літак врізався в приватний будинку. Про це повідомило видання Bild.

Зазначається, що чотиримісний літак Tecnam P 2010 TDI вилетів із Бремена, зробив коротку зупинку на місцевому аеродромі та знову піднявся в повітря. Проте через шість хвилин після повторного зльоту літак втратив висоту й носом врізався в дах приватного будинку.

Мешканців сусідніх будинків у радіусі 100 метрів евакуювали, а повітряний простір над місцем події тимчасово закрили.

Обидві людини, які перебували на борту, загинули.

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