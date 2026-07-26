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На Харківщині засудили чоловіка, від якого неповнолітня донька народила дитину

07:36, 26 липня 2026 137
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Чоловіка, від якого 16-річна донька народила дитину, засудили до 12 років ув'язнення.
На Харківщині засудили чоловіка, від якого неповнолітня донька народила дитину
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У Харківській області суд визнав винним місцевого жителя, який систематично вчиняв сексуальне насильство щодо своєї неповнолітньої доньки. Внаслідок злочинів дівчина завагітніла та народила дитину. Про це повідомили в прокуратурі.

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За даними слідства, злочини сталися у 2025 році в одному із сіл Лозівського району. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, неодноразово зґвалтовував свою 16-річну доньку, яка має розумову відсталість. Він вчиняв злочини, коли вдома не було дружини та інших дітей. Через стан здоров’я потерпіла не могла повною мірою усвідомлювати характер дій щодо неї та чинити опір.

У березні 2026 року неповнолітня народила передчасно дитину. Немовля разом із матір’ю було госпіталізовано до пологового відділення, однак через місяць дитина померла внаслідок ускладнень.

Про злочин правоохоронцям стало відомо після виклику бригади екстреної медичної допомоги. Під час досудового розслідування також встановили, що діти проживали в неналежних умовах. Чотирьох інших неповнолітніх дітей вилучили із сім’ї та передали до патронатної родини.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав чоловіка винним у замаху на зґвалтування та повторному зґвалтуванні неповнолітньої особи, з якою він перебував у сімейних відносинах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Суд призначив йому максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — 12 років позбавлення волі.

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