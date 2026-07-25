У Києві покарали водія Audi, який проїхав смугою громадського транспорту

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Audi, який порушив ПДР. Інспектори наздогнали й зупинили керманича.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, водієм була проведена профілактична бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

Як видно на відео, інцидент стався на очах у поліцейських, які патрулювали вулицю.

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