Звільнення після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами: чи виплатять компенсацію за невикористану відпустку

Працівниця, яка звільняється після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, має право на грошову компенсацію за щорічну основну відпустку, набутих за цей період.

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В Україні законодавство гарантує працівникам виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки у разі звільнення. Водночас на практиці нерідко виникають питання щодо застосування цієї норми в окремих ситуаціях, зокрема після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. У Федерації професійних спілок України роз’яснили, чи має працівниця право на таку компенсацію та які норми законодавства регулюють це питання.

Зазначається, що відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про відпустки» під час звільнення працівнику виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки. Крім того, компенсація передбачена і за невикористані дні додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. При цьому право на таку виплату не залежить від того, скільки часу працівник пропрацював на підприємстві, в установі чи організації.

У Федерації також звернули увагу, що згідно з пунктом 3 частини першої статті 9 Закону «Про відпустки» період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку.

Таким чином, у разі звільнення працівниці роботодавець зобов’язаний виплатити їй грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки, право на які виникло за період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

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