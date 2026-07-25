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Чому після дощу не варто купатися у річках, озерах і морі: які інфекції можна підхопити

16:07, 25 липня 2026 140
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Купання у відкритих водоймах після сильного дощу може бути небезпечним для здоров'я через тимчасове погіршення якості води.
Чому після дощу не варто купатися у річках, озерах і морі: які інфекції можна підхопити
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Після сильної зливи вода у річках, озерах і навіть морі може виглядати чистою, але насправді ризик для здоров’я саме в цей період значно зростає.

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За даними ВООЗ, після сильних опадів до водойм можуть потрапляти неочищені стічні води, поверхневий стік із міських територій і сільськогосподарських угідь. Через це на певний час підвищується рівень мікробіологічного забруднення, а ризик кишкових інфекцій для людей, які купаються, може зростати.

Які інфекції можна підхопити?

Найчастіше після контакту із забрудненою водою виникають:

  • гострі кишкові інфекції (діарея, блювання, біль у животі);
  • запалення вуха (зовнішній отит);
  • кон’юнктивіт;
  • подразнення або інфікування шкіри;
  • у людей із відкритими ранами — вищий ризик бактеріальних інфекцій.

Найбільш уразливими є діти, літні люди, вагітні та люди зі зниженим імунітетом.

Чому небезпека виникає саме після дощу?

Під час інтенсивних опадів:

  • перевантажуються системи зливової та каналізаційної каналізації;
  • до водойм потрапляють фекальні бактерії, зокрема Escherichia coli та ентерококи — саме вони є міжнародними індикаторами фекального забруднення;
  • із сільськогосподарських територій змиваються органічні відходи й добрива;
  • збільшується кількість поживних речовин у воді, що може сприяти "цвітінню" ціанобактерій, здатних виробляти токсини.

Навіть якщо вода здається прозорою, небезпечні мікроорганізми неможливо побачити неозброєним оком.

Коли безпечніше купатися?

Фахівці рекомендують уникати купання протягом 24–72 годин після сильної зливи, особливо якщо йдеться про невеликі озера, річки або пляжі поблизу міст і місць скидання дощових вод. Саме такий період часто потрібен для зменшення короткострокового мікробіологічного забруднення.

В Україні нові гігієнічні нормативи також визначають поняття «короткострокове забруднення», яке зазвичай не має впливати на якість води довше ніж 72 години після потрапляння забруднювачів.

Як зменшити ризик:

  • Не купайтеся одразу після сильної зливи.
  • Не ковтайте воду під час плавання.
  • Якщо є порізи чи подряпини — краще утриматися від купання.
  • Після відпочинку прийміть душ із чистою водою.
  • Обирайте офіційні пляжі, де регулярно контролюють якість води.

Після дощу небезпека пов’язана не із самою водою, а з тим, що вона приносить із собою. Кілька днів очікування можуть значно знизити ризик кишкових інфекцій, запалень очей, вух і шкіри. Якщо після купання з’явилися діарея, блювання, висока температура або сильне почервоніння очей чи шкіри, варто звернутися до лікаря.

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