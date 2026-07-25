Венесуела виходить із Міжнародного кримінального суду

У Венесуелі розцінюють діяльність МКС як «прояв явної географічної упередженості».

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Венесуела вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни Фелікс Пласенсія.

«За дорученням чинного президента Делсі Родрігес Венесуела повідомила генерального секретаря ООН Антоніу Гутеррішу про своє тверде і беззастережне рішення денонсувати Римський статут і розпочати процес остаточного виходу з МКС відповідно до статті 127», — повідомив глава МЗС Венесуели на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами Пласенсії, «Венесуела розцінює діяльність МКС як прояв явної географічної упередженості» і вважає, що суд непропорційно зосередив свою роботу на африканських і латиноамериканських країнах на шкоду країнам Глобального Півдня».

За його словами, така практика свідчить про те, що «міжнародна система правосуддя далека від справедливості й використовується як інструмент для поглиблення нерівності між народами, ігноруючи їхнє право на самовизначення та суверенітет».

«Ми підтверджуємо нашу відданість справжньому правосуддю, яке поважає суверенітет і право народів на самовизначення», — додав венесуельський міністр.

Венесуела підписала Римський статут, який є основоположним документом МКС, у 1998 році та ратифікувала його у 2000 році.

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