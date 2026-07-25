Військовий облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою: що потрібно знати

Обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту.

Фото: Донецький обласний ТЦК

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Донецький обласний ТЦК нагадав, що з 31 липня 2025 року в Україні набули чинності оновлені правила військового обліку для жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту.

Автоматична постановка на військовий облік

Після завершення навчання заклади освіти протягом семи днів надсилають до ТЦК та СП інформацію про випускниць. Дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів «Оберіг». Після цього жінка повинна протягом 60 діб прибути до ТЦК та СП і пройти військово-лікарську комісію.

Якщо диплом отримано до 31 липня 2025 року

У такому випадку постановка на військовий облік здійснюється самостійно. Для цього необхідно особисто звернутися до ТЦК та СП.

Хто підлягає військовому обліку?

Обов’язковому військовому обліку підлягають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту.

Жінки, які мають інші спеціальності, можуть стати на військовий облік за власним бажанням.

Документи для працевлаштування

Під час офіційного працевлаштування необхідно подати військово-обліковий документ у паперовому вигляді або в електронній формі через застосунок «Резерв+».

За відсутності такого документа роботодавець не має законних підстав оформити працівницю на роботу. За недотримання цих вимог законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафів.

Якщо працівницю було прийнято на роботу до 18 травня 2024 року

Роботодавцю рекомендується повідомити про це ТЦК та СП у довільній формі, не очікуючи проведення перевірок.

Військовий облік на підприємстві включає:

Повідомлення про зміни персональних військово-облікових даних працівниці. Ведення списків персонального військового обліку. Внесення необхідної інформації до відомості оперативного обліку.

Важливо пам’ятати, що перебування на військовому обліку саме по собі не означає мобілізацію.

Жінки можуть бути призвані на військову службу лише за власною згодою.

Крім того, жінки не підлягають бронюванню та не враховуються під час визначення квоти бронювання працівників підприємств.

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