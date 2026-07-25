Допомога малозабезпеченим сім’ям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом за останні 6 місяців перед зверненням за допомогою.

Фото: psm7.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області пояснило, чи враховуються грошові перекази з-за кордону при розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям.

«Так, грошові перекази, отримані з-за кордону, враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї», — заявили у відомстві.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом за останні 6 місяців перед зверненням за допомогою.

Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу всіх членів сім’ї на їх кількість.

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.