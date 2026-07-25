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Яким документом підтверджується факт перебування на утриманні померлого годувальника

09:42, 25 липня 2026 122
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Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Яким документом підтверджується факт перебування на утриманні померлого годувальника
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Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області нагадало, яким документом можна підтвердити факт перебування на утриманні померлого годувальника.

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Зазначається, що дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються відомості про місце проживання (разом з годувальником за однією адресою), або документи, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт.

Для підтвердження інформації про місце проживання особа може надавати відомості про місце проживання, що були внесені до документів, визначених Законом України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

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