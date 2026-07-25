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Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана звільнили з посади через домагання

08:12, 25 липня 2026 100
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Молодша співробітниця прокуратури МКС заявила про сексуальні домагання Каріма Хана.
Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана звільнили з посади через домагання
Фото: france24.com
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Міжнародний кримінальний суд (МКС) підтвердив рішення Асамблеї держав-учасниць про усунення Каріма Хана з посади прокурора. Його раніше звинуватили у сексуальних домаганнях.

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За звільнення Хана проголосували 82 із 125 держав-членів МКС. Його визнали винним у «серйозному порушенні службових обов’язків», що пов’язані з сексуальними домаганнями, пише Reuters.

Сам Хан усі звинувачення відкидає, а його адвокати заявили про намір оскаржити рішення.

А саме розслідування стосувалося звинувачень з боку молодшої співробітниці прокуратури МКС, яка заявила про неналежну сексуальну поведінку з боку Хана.

Через цю справу він раніше був відсторонений від виконання обов’язків, а його функції тимчасово виконували заступники.

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прокурор Міжнародний кримінальний суд

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