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Олександр Кравченко: кар’єрний шлях від економічного консультанта до міністра

17:45, 24 липня 2026 118
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Олександр Кравченко — економіст із багаторічним досвідом роботи в міжнародному консалтингу, який очолив Міністерство економіки та довкілля України: що про нього відомо.
Олександр Кравченко: кар’єрний шлях від економічного консультанта до міністра
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Олександр Сергійович Кравченко — український економіст і консультант, який пройшов шлях від навчання в Україні та за кордоном до керівництва українським офісом міжнародної консалтингової компанії McKinsey & Company, роботи над масштабними проєктами у сфері економіки, енергетики та промисловості й подальшого переходу на державну службу.

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Освіта

Олександр Сергійович Кравченко народився 1983 року в Борисполі Київської області.

У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет, здобувши ступінь магістра міжнародного менеджменту з відзнакою

У 2004–2005 роках Кравченко брав участь у програмі обміну у Віденському університеті економіки.

Згодом він продовжив навчання за кордоном. У 2010–2012 роках здобув ступінь MBA у Лондонській бізнес-школі.

Таким чином, його професійна підготовка поєднала економічну освіту в Україні, міжнародний досвід навчання та підготовку в одній із провідних бізнес-шкіл світу.

Початок професійної діяльності

З 2008 року Олександр Кравченко працював у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company.

За роки роботи він обіймав посаду керівного партнера українського офісу компанії, а також став одним із керівників практики Energy & Materials у Центральній та Східній Європі. Його професійна діяльність була пов’язана з консультуванням клієнтів в Україні, країнах Європи та на Близькому Сході.

Кравченко спеціалізувався на розробці корпоративних стратегій, трансформації підприємств, розвитку промисловості та енергетики, оптимізації ланцюгів постачання, цифровізації та підвищенні ефективності державного сектору.

Олександр Кравченко входив до складу ради директорівКиївської школи економіки (KSE).

Він також підтримує стипендіальні програми закладу. Зокрема, у 2018–2020 роках фінансував навчання студентів магістерської програми «Економічний аналіз».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Кравченко долучився до проєктів, пов’язаних із післявоєнним відновленням України, поліпшенням інвестиційного клімату та модернізацією економіки. Він публічно називав дії російської влади злочинними та закликав міжнародні компанії припинити співпрацю з державними органами й підприємствами Росії.

Діяльність на посаді міністра

16 липня 2026 року Верховна Рада України призначила Олександра Кравченка міністром економіки та довкілля України в оновленому Кабінеті Міністрів.

Його призначення відбулося в межах реорганізації системи центральних органів виконавчої влади.

У результаті Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розділили на два окремі відомства. Міністерство аграрної політики очолив Тарас Висоцький, а Міністерство економіки та довкілля — Олександр Кравченко.

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