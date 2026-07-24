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У РНБО оновлять принципи роботи: Умєров займатиметься міжнародною комунікацією, Клименко — внутрішньою стійкістю

17:26, 24 липня 2026 135
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Укази мають підготувати на підписання на наступний тиждень після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.
У РНБО оновлять принципи роботи: Умєров займатиметься міжнародною комунікацією, Клименко — внутрішньою стійкістю
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що було визначено нові нараметри роботи Ради національної безпеки і оборони та планують оновити її принципи діяльності.

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Відповідні укази планують підготувати після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.

За словами Президента, Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма «Фрея».

Водночас у роботі РНБО планують посилити внутрішній компонент, зокрема координацію між оборонними та безпековими структурами.

«Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж», — вказав Президент.

Укази мають підготувати на підписання на наступний тиждень після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.

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указ РНБО

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