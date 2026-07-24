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Запис дитини «зі слів матері» не підтверджує батьківство військового: коли потрібен суд і ДНК

18:10, 24 липня 2026 81
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Щоб офіційно встановити батьківство загиблого військового, інколи недостатньо свідоцтва про народження — потрібне рішення суду.
Запис дитини «зі слів матері» не підтверджує батьківство військового: коли потрібен суд і ДНК
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Після загибелі українських військовослужбовців нерідко виникають питання щодо офіційного підтвердження батьківства, особливо якщо дитина народилася поза шлюбом. У таких випадках запис про батька у свідоцтві про народження сам по собі не завжди має юридичну силу. Якщо відомості про батька внесені лише зі слів матері, дитина не вважається офіційно такою, що походить від загиблого військового. Для підтвердження родинного зв’язку необхідно пройти судову процедуру, а одним із ключових доказів може стати ДНК-експертиза.

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Для чого військовослужбовці здають ДНК

Під час повномасштабної війни всі українські військовослужбовці перед відправленням у зону бойових дій здають зразки ДНК. Така процедура є обов’язковою і насамперед використовується для ідентифікації загиблих захисників.

Втім, ці зразки можуть мати значення й в інших юридичних питаннях. Зокрема, вони можуть бути використані під час встановлення батьківства загиблого військовослужбовця.

Коли запис у свідоцтві про народження не підтверджує батьківство

Фахівці пояснили ситуацію, коли після загибелі військового виникла необхідність офіційно підтвердити його батьківство щодо дитини.

Йдеться про випадок, коли військовослужбовець загинув на фронті, а мати дитини прагне юридично встановити його батьківство, зокрема для реалізації передбачених законом прав, у тому числі пов’язаних із соціальними виплатами.

Водночас у свідоцтві про народження відомості про батька були внесені не на підставі підтвердженого батьківства, а відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України — за заявою матері.

Саме тому такий запис не є юридичним доказом походження дитини від загиблого військовослужбовця і не підтверджує родинний зв’язок для державних органів.

Як встановлюється батьківство після загибелі військового

У разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений лише в судовому порядку відповідно до статті 130 Сімейного кодексу України.

Одним із доказів у такій категорії справ можуть бути результати молекулярно-генетичної експертизи із використанням зразків ДНК загиблого військовослужбовця.

Після набрання законної сили рішенням суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить зміни до актового запису про народження дитини та видає нове свідоцтво про народження. Лише після цього батьківство вважається юридично підтвердженим.

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