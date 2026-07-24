Оксана Ферчук, міністр цифрової трансформації України: біографія та професійний шлях

Оксана Ферчук очолила Міністерство цифрової трансформації України після кількох років роботи над цифровою трансформацією оборонної сфери.

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До переходу в уряд Оксана Ферчук працювала у сфері цифровізації Міністерства оборони України, де займалася впровадженням інформаційних систем для управління військовою логістикою та оборонними ресурсами. У липні 2025 року Ферчук стала заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а через рік увійшла до нового складу Кабінету Міністрів як очільниця Мінцифри.

Біографія

Оксана Ферчук народилася у Сімферополі, Автономна Республіка Крим.

У 1997 році Оксана Ферчук закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія», здобувши кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Біологія».

Кар’єра у приватному секторі

До початку роботи в державному секторі Ферчук мала досвід управлінської роботи в українських логістичних та цифрових сервісах.

Міністерство оборони, представляючи її як нову заступницю міністра у 2025 році, повідомляло, що до повномасштабного вторгнення вона була топменеджеркою групи компаній «Нова пошта», майданчика електронних державних закупівель, створеного в межах реформи Prozorro, а також сервісу електронного документообігу «Вчасно».

Робота в Міністерстві оборони

У 2022 році Оксана Ферчук працювала радницею міністра оборони України та зосереджувалася на цифровізації логістичних процесів у сфері оборони. Одним із напрямів її роботи стало впровадження системи LOGFAS, повноцінний доступ до якої Україна отримала у 2022 році. Також вона координувала запуск платформи міжнародного співробітництва «Коровай».

У Міноборони Ферчук також координувала впровадження Медичної інформаційної системи Збройних Сил України в Командуванні Медичних сил та системи управління логістичним забезпеченням на базі SAP. Остання охопила автоматизацію постачання речового майна і пально-мастильних матеріалів, озброєння, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби, майна зв’язку та медичного забезпечення, а також контрактної роботи.

У наступні роки Ферчук продовжила працювати над цифровізацією оборонної логістики. Зокрема, Міноборони повідомляло про впровадження SAP для управління оборонними ресурсами та переведення низки логістичних процесів у цифровий формат. Система використовувалася для обліку майна, запчастин і техніки, автоматизації роботи складів та опрацювання логістичних заявок.

Заступниця міністра оборони з цифровізації

25 липня 2025 року Оксану Ферчук призначили заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На цій посаді вона очолила відповідний напрям у Міністерстві оборони.

Під час її роботи на посаді заступниці міністра цифровізація охоплювала, зокрема, управління оборонними ресурсами. Наприкінці 2025 року Ферчук представляла прогрес у цифровому обліку таких ресурсів, а у 2026 році Міноборони повідомило про офіційне введення в експлуатацію цифрової системи управління логістичним забезпеченням.

Також у цей період було переведено в цифровий формат процес розподілу безпілотних систем у ЗСУ. За даними Міноборони, використання системи управління логістичним забезпеченням на базі SAP дало змогу скоротити процес розподілу безпілотних систем від їх надходження до отримання на базах, арсеналах і складах у два-три рази — приблизно до одного дня.

У лютому 2026 року після оновлення керівного складу Міністерства оборони Ферчук залишилася заступницею міністра та продовжила очолювати напрям цифровізації і цифрової трансформації відомства.

Формування IT-вертикалі у ЗСУ

Одним із напрямів роботи Оксани Ферчук у Міноборони стало формування вертикалі цифрової трансформації у Збройних Силах — від рівня батальйонів і бригад до командувань, Генерального штабу та Міністерства оборони.

За словами Ферчук, фахівці цієї вертикалі мають забезпечувати впровадження цифрових рішень у підрозділах, збирати зворотний зв’язок щодо їхньої роботи, навчати військових користуватися відповідними системами, а також допомагати аналізувати отриману інформацію для ухвалення рішень. Цифровізація при цьому охоплює як безпосередньо бойові процеси, так і облік, постачання та медичне забезпечення.

Для роботи в IT-вертикалі Міноборони шукало, зокрема, фахівців із координації команд та впровадження цифрових рішень, аналітиків даних, бізнес-аналітиків і спеціалістів, здатних готувати функціональну та технічну документацію. Окрему роль у структурі відводили офіцерам цифрової трансформації командувань.

Ферчук пояснювала, що кандидатів планували залучати двома шляхами. Військові підрозділи могли самостійно добирати фахівців відповідно до визначених професійних профілів, а паралельно було запущено відкритий прийом резюме кандидатів на типові посади в IT-вертикалі.

Призначення міністром цифрової трансформації

16 липня 2026 року її кар’єра у виконавчій владі продовжилася вже на рівні Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністр Сергій Корецький вніс до Верховної Ради подання про призначення Оксани Ферчук міністром цифрової трансформації України у складі нового уряду. Того ж дня парламент підтримав формування нового складу Кабінету Міністрів та призначення Ферчук.

До призначення міністром вона відповідала за цифрову трансформацію оборонної сфери, зокрема розвиток військової логістики, управління ресурсами та впровадження сучасних інформаційних систем у Міністерстві оборони і Збройних Силах України.

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