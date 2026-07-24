  1. Публікації
  2. / В Україні

Оксана Ферчук, міністр цифрової трансформації України: біографія та професійний шлях

18:50, 24 липня 2026 182
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оксана Ферчук очолила Міністерство цифрової трансформації України після кількох років роботи над цифровою трансформацією оборонної сфери.
Оксана Ферчук, міністр цифрової трансформації України: біографія та професійний шлях
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До переходу в уряд Оксана Ферчук працювала у сфері цифровізації Міністерства оборони України, де займалася впровадженням інформаційних систем для управління військовою логістикою та оборонними ресурсами. У липні 2025 року Ферчук стала заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а через рік увійшла до нового складу Кабінету Міністрів як очільниця Мінцифри.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Біографія

Оксана Ферчук народилася у Сімферополі, Автономна Республіка Крим.

У 1997 році Оксана Ферчук закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія», здобувши кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Біологія».

Кар’єра у приватному секторі

До початку роботи в державному секторі Ферчук мала досвід управлінської роботи в українських логістичних та цифрових сервісах.

Міністерство оборони, представляючи її як нову заступницю міністра у 2025 році, повідомляло, що до повномасштабного вторгнення вона була топменеджеркою групи компаній «Нова пошта», майданчика електронних державних закупівель, створеного в межах реформи Prozorro, а також сервісу електронного документообігу «Вчасно».

Робота в Міністерстві оборони

У 2022 році Оксана Ферчук працювала радницею міністра оборони України та зосереджувалася на цифровізації логістичних процесів у сфері оборони. Одним із напрямів її роботи стало впровадження системи LOGFAS, повноцінний доступ до якої Україна отримала у 2022 році. Також вона координувала запуск платформи міжнародного співробітництва «Коровай».

У Міноборони Ферчук також координувала впровадження Медичної інформаційної системи Збройних Сил України в Командуванні Медичних сил та системи управління логістичним забезпеченням на базі SAP. Остання охопила автоматизацію постачання речового майна і пально-мастильних матеріалів, озброєння, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби, майна зв’язку та медичного забезпечення, а також контрактної роботи.

У наступні роки Ферчук продовжила працювати над цифровізацією оборонної логістики. Зокрема, Міноборони повідомляло про впровадження SAP для управління оборонними ресурсами та переведення низки логістичних процесів у цифровий формат. Система використовувалася для обліку майна, запчастин і техніки, автоматизації роботи складів та опрацювання логістичних заявок.

Заступниця міністра оборони з цифровізації

25 липня 2025 року Оксану Ферчук призначили заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На цій посаді вона очолила відповідний напрям у Міністерстві оборони.

Під час її роботи на посаді заступниці міністра цифровізація охоплювала, зокрема, управління оборонними ресурсами. Наприкінці 2025 року Ферчук представляла прогрес у цифровому обліку таких ресурсів, а у 2026 році Міноборони повідомило про офіційне введення в експлуатацію цифрової системи управління логістичним забезпеченням.

Також у цей період було переведено в цифровий формат процес розподілу безпілотних систем у ЗСУ. За даними Міноборони, використання системи управління логістичним забезпеченням на базі SAP дало змогу скоротити процес розподілу безпілотних систем від їх надходження до отримання на базах, арсеналах і складах у два-три рази — приблизно до одного дня.

У лютому 2026 року після оновлення керівного складу Міністерства оборони Ферчук залишилася заступницею міністра та продовжила очолювати напрям цифровізації і цифрової трансформації відомства.

Формування IT-вертикалі у ЗСУ

Одним із напрямів роботи Оксани Ферчук у Міноборони стало формування вертикалі цифрової трансформації у Збройних Силах — від рівня батальйонів і бригад до командувань, Генерального штабу та Міністерства оборони.

За словами Ферчук, фахівці цієї вертикалі мають забезпечувати впровадження цифрових рішень у підрозділах, збирати зворотний зв’язок щодо їхньої роботи, навчати військових користуватися відповідними системами, а також допомагати аналізувати отриману інформацію для ухвалення рішень. Цифровізація при цьому охоплює як безпосередньо бойові процеси, так і облік, постачання та медичне забезпечення.

Для роботи в IT-вертикалі Міноборони шукало, зокрема, фахівців із координації команд та впровадження цифрових рішень, аналітиків даних, бізнес-аналітиків і спеціалістів, здатних готувати функціональну та технічну документацію. Окрему роль у структурі відводили офіцерам цифрової трансформації командувань.

Ферчук пояснювала, що кандидатів планували залучати двома шляхами. Військові підрозділи могли самостійно добирати фахівців відповідно до визначених професійних профілів, а паралельно було запущено відкритий прийом резюме кандидатів на типові посади в IT-вертикалі.

Призначення міністром цифрової трансформації

16 липня 2026 року її кар’єра у виконавчій владі продовжилася вже на рівні Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністр Сергій Корецький вніс до Верховної Ради подання про призначення Оксани Ферчук міністром цифрової трансформації України у складі нового уряду. Того ж дня парламент підтримав формування нового складу Кабінету Міністрів та призначення Ферчук.

До призначення міністром вона відповідала за цифрову трансформацію оборонної сфери, зокрема розвиток військової логістики, управління ресурсами та впровадження сучасних інформаційних систем у Міністерстві оборони і Збройних Силах України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України призначення Міністерство цифрової трансформації

Популярні новини

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

19:26, 23 липня 2026 8k
Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 8k
Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 10k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 11k
Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

18:32, 23 липня 2026 5k
Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

09:42, 24 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ підтримав арешт обвинувачених у державній зраді через передачу РФ відео військових укріплень ЗСУ

ЄСПЛ: навіть під час воєнного стану тривале тримання під вартою за злочини проти нацбезпеки може бути законним.

Оксана Ферчук, міністр цифрової трансформації України: біографія та професійний шлях

Оксана Ферчук очолила Міністерство цифрової трансформації України після кількох років роботи над цифровою трансформацією оборонної сфери.

Європейський стандарт правосуддя 2026: аналіз Rule of Law Report та його вплив на Україну

Битва за незалежність судів: порівняльний аналіз судових систем ЄС та країн-кандидатів.

Олександр Кравченко: кар’єрний шлях від економічного консультанта до міністра

Олександр Кравченко — економіст із багаторічним досвідом роботи в міжнародному консалтингу, який очолив Міністерство економіки та довкілля України: що про нього відомо.

ХХІ позачерговий з'їзд суддів України: Верховний Суд та місцеві суди Києва уже обрали делегатів

Хто обиратиме членів ВРП і суддів КСУ: Верховний Суд, місцеві суди Києва та низка апеляційних судів уже обрали своїх делегатів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]