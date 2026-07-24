Грошова допомога до Дня Незалежності: як ветеранам отримати виплату у 2026 році

Додатково звертатися за виплатою ветеранам не потрібно.

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Ветеранам війни, які отримують у Пенсійному фонді України пільги на оплату житлово-комунальних послуг та не проходять військову службу, у 2026 році не потрібно буде додатково подавати заяви для отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, виплата буде проведена автоматично у серпні 2026 року одночасно з нарахуванням пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Тобто ветеранам, які відповідають цим умовам, не потрібно особисто звертатися до органів Пенсійного фонду для оформлення допомоги — кошти будуть нараховані без додаткових дій з їхнього боку.

Йдеться про щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності України, яка передбачена для ветеранів війни та інших категорій громадян, визначених законодавством.

Порядок здійснення цієї виплати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року №1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці, які мають право на щорічну разову грошову допомогу до Дня Незалежності, у 2026 році отримають від 450 до 3100 грн залежно від свого статусу. Для більшості одержувачів виплата буде призначена автоматично, однак окремим категоріям громадян необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою.

Як нагадали в ПФУ, порядок надання допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України №602 від 13 травня 2026 року та постановою №1396 від 27 грудня 2023 року.

Щорічна державна підтримка передбачена для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, жертв нацистських переслідувань та інших категорій громадян, які мають відповідний статус згідно із законодавством.