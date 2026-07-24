Військовий облік на підприємстві: що робити, якщо відповідальна особа пішла у відпустку

Обов’язок повідомляти ТЦК виникає лише при призначенні, увільненні або звільненні керівника та посадових осіб, відповідальних за організацію і ведення військового обліку.

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Підприємства не зобов’язані повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про тимчасову відсутність працівника, відповідального за ведення військового обліку, якщо його на цей період замінює інший працівник на підставі відповідного наказу.

Йдеться, зокрема, про щорічну відпустку, короткострокову хворобу або інші випадки тимчасової відсутності відповідальної особи.

Відповідно до пункту 13 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року, підприємства повинні повідомляти ТЦК та СП про призначення, звільнення або увільнення керівників та посадових осіб, відповідальних за організацію і ведення військового обліку.

Таке повідомлення подається за формою, визначеною додатком 1 до Порядку №1487, у встановлений строк після видання відповідного наказу.

Водночас законодавство не передбачає обов’язку інформувати ТЦК про тимчасову заміну відповідального працівника на період відпустки чи короткочасної непрацездатності. У такій ситуації підприємству достатньо видати внутрішній наказ про тимчасове покладення обов’язків із ведення військового обліку на іншого працівника.

Якщо ж відсутність відповідальної особи є тривалою і фактично відбувається зміна працівника, який постійно відповідає за військовий облік, підприємство має оформити відповідне призначення або увільнення та повідомити про це ТЦК та СП у порядку, передбаченому пунктом 13 Порядку №1487.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час звіряння даних військового обліку роботодавці можуть виявити, що щодо одного з працівників у військово-облікових відомостях з’явилася позначка про перебування у розшуку. У такому випадку роботодавець повинен діяти відповідно до вимог законодавства: внести зміни до списків персонального військового обліку, якщо під час звіряння виявлено розбіжності, а також повідомити про оновлені облікові дані територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у визначені строки. Водночас у ТЦК наголошують, що статус розшуку є перешкодою для бронювання працівника.