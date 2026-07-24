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Хто має право реєструвати релігійні організації: важливе нагадування для реєстраторів і нотаріусів

17:21, 24 липня 2026 123
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Закон чітко визначає, які органи уповноважені здійснювати державну реєстрацію різних видів релігійних організацій.
Хто має право реєструвати релігійні організації: важливе нагадування для реєстраторів і нотаріусів
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Державним реєстраторам і нотаріусам нагадали про необхідність суворо дотримуватися вимог законодавства під час державної реєстрації релігійних організацій.

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Закон чітко визначає, які саме органи мають повноваження здійснювати таку реєстрацію залежно від виду релігійної організації.

Відступ від цих правил може призвести до порушення встановленого порядку державної реєстрації, тому Мін’юст закликав провести додаткову роз’яснювальну роботу серед державних реєстраторів, у тому числі нотаріусів.

Міністерство юстиції оприлюднило лист до міжрегіональних управлінь, у якому нагадало про необхідність неухильного дотримання вимог законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, фізичних осіб – підприємців та відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземної держави.

Пункт 14 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» визначає суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.

Хто має право реєструвати релігійні організації

Абзац третій пункту 14 частини першої статті 1 цього Закону визначає коло суб’єктів державної реєстрації, які уповноважені здійснювати державну реєстрацію релігійних організацій.

Зокрема, такими суб’єктами є:

  • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, — у разі державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій (релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місій та духовних навчальних закладів);
  • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації — у разі державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій (релігійних громад).

Мін’юст закликав провести роз’яснювальну роботу

Наголошено на необхідності дотримання вимог Закону, зокрема в частині повноважень суб’єктів державної реєстрації під час проведення державної реєстрації.

Також у листі міжрегіональним управлінням доручено довести зазначену інформацію до відома державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі нотаріусів, а також провести відповідну роз’яснювальну роботу щодо застосування законодавства.

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мінюст нотаріус нотаріат Міністерство юстиції України

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