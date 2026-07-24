ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн 27-річному сину загиблого військового: документи не дійшли до Міноборони

Суд дійшов висновку, що ТЦК не мав права самостійно блокувати документи на виплату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський окружний адміністративний суд роз’яснив межі повноважень територіальних центрів комплектування під час оформлення одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців. Суд наголосив, що ТЦК не може самостійно оцінювати, чи має заявник право на виплату, і на цій підставі не передавати документи до Міністерства оборони. Його обов’язок — оформити висновок та направити матеріали до Міноборони, яке і приймає остаточне рішення щодо призначення або відмови у виплаті.

Обставини справи

Позивач є повнолітнім сином військовослужбовця, який загинув у травні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки Донецької області. Загибель військового була офіційно визнана такою, що пов’язана із захистом Батьківщини.

Після загибелі військового його дружина, мати та син звернулися за призначенням одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів №168. Дружині та матері допомогу призначили, а документи сина у 2024 році комісія Міністерства оборони повернула на доопрацювання.

У січні 2026 року позивач повторно подав заяву про виплату допомоги, посилаючись на зміни до статті 16-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які набрали чинності 29 березня 2024 року. Проте ТЦК не оформив висновок і не направив документи до Міністерства оборони, мотивувавши це тим, що заявник не надав документів, які підтверджують його перебування на утриманні загиблого батька. Про це заявника повідомили листом від 26 січня 2026 року.

Позиція відповідача

Відповідач зазначав, що на момент загибелі військовослужбовця стаття 16-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачала право на одноразову грошову допомогу для повнолітніх дітей лише у разі, якщо вони були утриманцями загиблого.

Оскільки на день загибелі батька позивачу було 27 років, а документів про перебування на утриманні він не подав, ТЦК вважав, що відсутні підстави для подальшого направлення документів до Міністерства оборони.

Що зазначив суд

Суд звернув увагу, що законодавством визначено чіткий алгоритм оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги.

Відповідно до Порядку №45 районні та обласні ТЦК приймають документи, перевіряють їх, оформлюють висновок і передають матеріали до Міністерства оборони. Саме Міністерство оборони як головний розпорядник бюджетних коштів уповноважене ухвалити рішення про призначення одноразової грошової допомоги, відмову у її призначенні або повернення документів на доопрацювання.

Суд підкреслив, що ТЦК не наділений повноваженнями самостійно вирішувати питання про призначення чи відмову у призначенні допомоги. Його функція полягає в оформленні висновку та передачі документів до Міністерства оборони.

На переконання суду, відповідач не виконав покладеного на нього обов’язку щодо формування та передачі документів за належністю, а тому допустив протиправну бездіяльність. ТЦК мав підготувати подані позивачем документи, оформити відповідний висновок і передати їх до Міністерства оборони, яке і повинно прийняти рішення щодо призначення або відмови у призначенні одноразової грошової допомоги.

Рішення суду

Волинський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо неоформлення висновку та ненаправлення документів до Міністерства оборони за заявою позивача. Також суд зобов’язав ТЦК повторно розглянути заяву, оформити висновок і направити документи до Міністерства оборони відповідно до процедури, визначеної Порядком №45. Крім того, на користь позивача стягнуто 1331,20 грн судового збору.

Суд у справі 140/3270/26 не вирішував питання про те, чи має позивач право на отримання одноразової грошової допомоги.

Предметом спору була виключно правомірність дій ТЦК. Суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування був зобов’язаний оформити висновок і передати документи до Міністерства оборони, оскільки саме Міноборони є органом, уповноваженим ухвалювати рішення про призначення одноразової грошової допомоги, відмову у її призначенні або повернення документів на доопрацювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.