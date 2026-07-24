Статус електротранспорту та його водіїв пропишуть у законі: за рух тротуаром, алкоголь і телефон — штрафи

Операторів прокату зобов’яжуть обмежувати швидкість і контролювати зони руху та введуть поняття «геофенсинг (геозонування)».

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Депутати планують врегулювати рух легкого персонального електричного транспорту — електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та інших подібних засобів. Для цього до Верховної Ради внесли законопроєкт 15443 від 24 липня 2026 року про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання руху легкого персонального електричного транспорту та забезпечення безпеки пішоходів. Ним, зокрема, планують визначити правовий статус користувачів такого транспорту та встановити правила його експлуатації.

Як зазначають автори законопроєкту, нині користувачі електросамокатів та іншого легкого електротранспорту не мають чіткого статусу в сфері дорожнього руху. Через це виникають труднощі із кваліфікацією порушень та притягненням винних до відповідальності.

Згідно з аналітичними звітами Патрульної поліції України та медичних установ (за період 2023–2025 рр.):

кількість інцидентів за участю електросамокатів щорічно зростала на 60–70%. Близько 45% усіх ДТП становлять наїзди на пішоходів на тротуарах та пішохідних переходах, що безпосередньо обґрунтовує заборону перетинати переходи на колесах та обмеження швидкості на тротуарі до 5 км/год;

понад 70% госпіталізованих водіїв самокатів не використовували шоломи та світловідбивальні елементи вночі, а 15% інцидентів відбулись за участю осіб – користувачів (водіїв) легкого персонального електричного транспорту у стані алкогольного сп’яніння, що підтверджує доцільність суворих заборон.

Дослідження Міжнародного транспортного форуму (ITF) показують, що зниження максимальної швидкості легкого персонального електричного транспорту з 25 км/год до 20 км/год зменшує ризик важких травм у разі зіткнення на 35%, а обмеження швидкості до 12 км/год у паркових зонах мінімізує конфлікти з дітьми та пішоходами, які там відпочивають.

За даними лікарів-травматологів, поїздки двох і більше осіб на одному електросамокаті збільшують ризик втрати керування та падіння у 2,5 рази через зміщення центру тяжіння та перевищення допустимого навантаження на гальмівну вісь транспортного засобу.

У свою чергу досвід великих європейських міст доводить, що без примусового обмеження швидкості або заборони паркування в історичних зонах та місцях із обмеженою шириною проїжджої частини, шляхом використання компаніями, що надають послуги прокату, технології геофенсингу (геозонування), призводить до блокування хаотично залишеним легким персональним електричним транспортом до 20% корисної ширини тротуарів, створюючи перешкоди для маломобільних груп населення

Електросамокати визнають учасниками дорожнього руху

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів України «Про дорожній рух» та «Про автомобільний транспорт».

Зокрема, користувачів легкого персонального електричного транспорту планують офіційно визнати учасниками дорожнього руху (зміни до статті 14 Закону України «Про дорожній рух).

Також пропонується встановити чіткі правила руху:

рух має здійснюватися велосипедними доріжками, а за їх відсутності – краєм проїжджої частини чи узбіччям.

рух тротуаром дозволяється як виняток зі швидкістю пішохода (до 5 км/год) та з його абсолютним пріоритетом для пішоходів;

обмежується вік користувачів легкого персонального електричного транспорту та швидкість руху, при цьому максимальна швидкість у населених пунктах становить до 20 км/год.

дітям до 14 років дозволено рух лише піднаглядом дорослих і у закритих зонах;

Заборонять їздити п’яними та користуватися телефонами

Проєкт закону передбачає низку обов’язків для користувачів електросамокатів. Зокрема, впроваджуються обов’язки користувачів, шляхом заборони керування у стані сп’яніння, використання гаджетів під час руху та перетину пішохідних переходів на транспортному засобі, а також встановлюється вимога щодо обов’язкового використання світловідбивачів та фар у темну пору доби.

Операторам прокату встановлять нові вимоги

Окремий блок змін стосується компаній, які здають електросамокати в оренду.

Оператори прокату повинні будуть:

програмно обмежувати швидкість транспорту до 20 км/год;

у парках та інших зонах відпочинку встановлювати обмеження до 12 км/год;

блокувати можливість одночасного перевезення кількох осіб за допомогою датчиків ваги;

впроваджувати технологію геофенсингу (геозонування) для контролю зон руху та паркування.

Поняття «геофенсинг» пропишуть у законі. Змінами до частини першої статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» впроваджується в правове поле держави визначення поняття «геофенсингу (геозонування)».

Також до Ради внесли й інший законопроєкт 15444, який є визнанням того, що старі методи регулювання вже вичерпані. Законодавець, нарешті робить спробу перекласти частину відповідальності з «безіменного орендаря» на «власника бізнесу», який отримує прибуток, ігноруючи безпекову інфраструктуру міста.

Відповідальність водія: нові статті КУпАП

Законопроєкт пропонує окрему відповідальність для користувачів електросамокатів та інших засобів мікромобільності, диференціювавши штрафи залежно від тяжкості порушення. Кодекс України про адміністративні правопорушення планують доповнити новою статтею 127-2.

Передбачаються такі санкції:

Порушення Правил дорожнього руху — штраф 340 грн (20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів — штраф 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів).

Створення аварійної обстановки або наїзд на пішохода, якщо це не спричинило середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень, — штраф 850 грн або громадські роботи від 30 до 40 годин.

Це важливий крок, оскільки запровадження громадських робіт має набагато більший превентивний ефект, ніж невеликий штраф, який для багатьох користувачів шерингу є невідчутним.

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