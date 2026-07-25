В Україні пропонують створити державний реєстр жертв політичних репресій і запровадити окремий День пам'яті

Кабінет Міністрів закликають підтримати створення державного реєстру жертв політичних репресій, окремого Дня пам'яті та єдиного цифрового архіву історичних документів.

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Питання документування політичних репресій, збереження архівних матеріалів, встановлення імен загиблих і постраждалих, а також забезпечення доступу до історичних документів залишаються складовими роботи у сфері збереження історичної спадщини. Окрему увагу також приділяють збереженню місць пам’яті та дослідженню подій минулого.

На цьому тлі до Кабінету Міністрів подали петицію із закликом реалізувати комплекс державних заходів щодо вшанування пам’яті українців, які стали жертвами політичних та етнічно вмотивованих репресій у 1930–1947 роках.

Автори звернення просять уряд ініціювати та підтримати заходи, спрямовані на відновлення історичної справедливості та належне вшанування пам’яті українців, які стали жертвами політичних репресій, масових убивств, депортацій, примусових переселень та інших форм переслідування на території сучасної України, а також на українських етнічних землях, що нині входять до складу Польщі.

У зверненні зазначається, що йдеться про злочини та переслідування, вчинені щодо українського населення польськими державними органами, військовими формуваннями та іншими структурами, які діяли в різні історичні періоди 1930–1947 років.

Окремо наголошується на необхідності збереження пам’яті про українських військовослужбовців та учасників визвольного руху, зокрема військовослужбовців Української Галицької Армії, членів Організації українських націоналістів, воїнів Української повстанської армії, а також інших українських військових формувань і партизанських загонів, які загинули або зазнали репресій.

Що пропонують

У петиції №41/010336-26еп пропонується:

визнати на державному рівні необхідність комплексного дослідження, документування та вшанування пам’яті українців, які стали жертвами політичних і етнічно вмотивованих репресій, депортацій та інших форм насильства у 1930–1947 роках;

створити Єдиний державний реєстр українських жертв політичних та етнічно вмотивованих репресій із поіменними відомостями про репресованих, депортованих, примусово переселених, убитих, розстріляних та інших постраждалих;

створити окремий централізований державний реєстр загиблих і репресованих українських військовослужбовців та учасників визвольного руху;

створити єдиний державний цифровий архів документів, історичних матеріалів, фотографій, карт і свідчень очевидців, забезпечивши його постійне поповнення та відкритий доступ відповідно до законодавства;

інтегрувати до державних реєстрів і цифрового архіву наявні архівні документи та результати досліджень, що зберігаються у державних архівах, музеях, наукових установах і Українському інституті національної пам’яті;

ініціювати співпрацю з Польщею та іншими державами для отримання доступу до архівних документів, необхідних для встановлення повного поіменного списку жертв;

забезпечити державну підтримку наукових досліджень, архівно-пошукових робіт, пошуку місць поховань, проведення ексгумацій, упорядкування місць пам’яті та спорудження меморіалів;

запровадити День пам’яті українців — жертв політичних, етнічно вмотивованих репресій, депортацій та інших форм насильства 1930–1947 років;

розробити довгострокову державну програму зі збереження пам’яті про українців, які постраждали внаслідок політичних репресій та етнічно вмотивованого насильства;

забезпечити відкритість результатів історичних досліджень і створити загальнодоступну електронну базу даних та інтерактивну карту місць поховань і пам’яті.

Автори вважають, що створення централізованої державної системи обліку жертв, цифровізація архівів, підтримка наукових досліджень і належне вшанування пам’яті загиблих сприятимуть відновленню історичної справедливості та збереженню національної пам’яті.

Зазначимо, що наразі в Україні вже щороку у третю неділю травня відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Водночас автори петиції пропонують запровадити окремий День пам’яті українців — жертв політичних, етнічно вмотивованих репресій, депортацій та інших форм насильства 1930–1947 років.

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