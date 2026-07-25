Похід у кінотеатр може обернутися штрафом: що не можна робити під час сеансу

Куріння, дрібне хуліганство, незаконний запис фільму, пошкодження майна та порушення правил пожежної безпеки у кінотеатрі можуть мати для відвідувачів правові наслідки.

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Відвідування кінотеатру передбачає не лише дотримання правил, установлених адміністрацією закладу, а й вимог чинного законодавства України. Окремої статті, яка б встановлювала відповідальність саме за порушення правил поведінки у кінотеатрі, законодавство не містить. Водночас залежно від характеру вчинених дій особа може бути притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності за загальними нормами законодавства.

«Судово-юридична газета» розповідає, за які дії у кінотеатрі можуть оштрафувати, а коли порушнику може загрожувати більш суворе покарання.

Дрібне хуліганство

Під час відвідування кінотеатру порушення громадського порядку, зокрема нецензурна лайка в громадському місці, образливе чіпляння до громадян чи інші подібні дії, можуть кваліфікуватися як дрібне хуліганство відповідно до статті 173 КУпАП.

За статтею 173 КУпАП за дрібне хуліганство передбачено:

штраф від 51 до 119 гривень;

або громадські роботи від 40 до 60 годин;

або виправні роботи на строк від одного до двох місяців;

або адміністративний арешт до 15 діб.

Водночас сама по собі гучна розмова чи користування телефоном не означають автоматичного вчинення дрібного хуліганства — поліція повинна встановити наявність складу правопорушення.

Куріння

В Україні за куріння тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів та пристроїв для споживання тютюну без його згоряння у місцях, де це заборонено законом, передбачена адміністративна відповідальність. Заборона поширюється і на приміщення кінотеатрів.

За статтею 175-1 КУпАП порушникам загрожує:

попередження або штраф від 51 до 170 гривень;

за повторне порушення протягом року — штраф від 170 до 340 гривень.

Пошкодження майна

Якщо відвідувач умисно пошкодив крісло, екран, двері, обладнання чи інше майно кінотеатру, він зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду.

Якщо в діях особи є склад кримінального правопорушення, відповідальність може наставати за статтею 194 Кримінального кодексу України.

Незаконний запис фільму

Більшість кінотеатрів забороняють фото- та відеозйомку під час сеансу. Якщо запис здійснюється для незаконного копіювання або подальшого поширення фільму, це може порушувати майнові авторські права.

Залежно від обставин можливе стягнення збитків у цивільному порядку, а якщо є склад злочину — кримінальна відповідальність за статтею 176 Кримінального кодексу України.

Неправдиве повідомлення про мінування

Повідомлення про нібито замінування кінотеатру є кримінальним правопорушенням.

За статтею 259 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років, а за наявності обтяжуючих обставин — від 4 до 8 років.

Порушення правил пожежної та техногенної безпеки

Відвідувачам заборонено блокувати евакуаційні виходи, використовувати відкритий вогонь, псувати вогнегасники чи інші засоби пожежного захисту.

За статтею 175 КУпАП порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки тягне за собою попередження або штраф для громадян від 0,5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до правил відвідування конкретного кінотеатру адміністрація може відмовити у подальшому наданні послуги або попросити відвідувача залишити приміщення, якщо він порушує громадський порядок, пошкоджує майно чи не виконує встановлених правил закладу. Якщо в діях особи є ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, працівники можуть звернутися до поліції.

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