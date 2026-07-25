  1. В Україні

Помилки у судовому рішенні: як і коли суд може виправити описки та арифметичні неточності

18:31, 25 липня 2026 144
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон дозволяє виправляти описки у судових рішеннях без зміни їхнього змісту, однак порядок такої процедури залежить від виду судочинства.
Помилки у судовому рішенні: як і коли суд може виправити описки та арифметичні неточності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Коректність оформлення судового акта є важливою не лише для правильного розуміння його змісту, а й для подальшої реалізації рішення. Проте через технічні помилки в тексті можуть з’явитися неправильні дати, прізвища, адреси, реквізити чи арифметичні неточності. Закон дозволяє усунути такі похибки в окремому процесуальному порядку, не змінюючи при цьому суті ухваленого судом рішення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Цивільний процес

У цивільному судочинстві це питання врегульоване статтею 269 Цивільного процесуального кодексу України. Суд може виправити описки чи арифметичні помилки як з власної ініціативи, так і за заявою учасників справи. Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала.

Якщо ініціатором виступає сам суд, питання може розглядатися в судовому засіданні за участю учасників справи, однак їхня неявка не перешкоджає розгляду. Заява про внесення виправлень розглядається протягом десяти днів після її надходження.

 Господарський процес

У господарському судочинстві аналогічні правила містить стаття 243 Господарського процесуального кодексу України. Суд також має право виправити описки та арифметичні помилки з власної ініціативи або за заявою учасників справи. Питання вирішується без повідомлення учасників справи, а за ініціативою суду — у судовому засіданні за участю сторін, при цьому їхня неявка не перешкоджає розгляду. Як і в цивільному процесі, заява розглядається протягом десяти днів, а ухвала про внесення виправлень надсилається всім особам, яким видавалося або надсилалося відповідне судове рішення.

 Адміністративний процес

У адміністративному судочинстві порядок виправлення визначений статтею 253 Кодексу адміністративного судочинства України. Особливістю є те, що суд, який постановив рішення, може виправити описки та очевидні арифметичні помилки як за власною ініціативою, так і за заявою учасника справи чи іншої заінтересованої особи незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні. Це положення прямо закріплене в Кодексі адміністративного судочинства України.

 Кримінальний процес

У кримінальному провадженні це питання врегульоване статтею 379 Кримінального процесуального кодексу України. Суд має право виправити описки й очевидні арифметичні помилки у своєму рішенні як з власної ініціативи, так і за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи, також незалежно від того, набрало рішення законної сили чи ні. Водночас, на відміну від цивільного та господарського процесів, питання про внесення виправлень у кримінальному провадженні вирішується в судовому засіданні. Учасники судового провадження повідомляються про дату, час і місце розгляду, але їх неприбуття, якщо вони були належно повідомлені, не перешкоджає вирішенню цього питання.

У Херсонському апеляційному суді пояснили, що спільною рисою процедури виправлення описок є відсутність перегляду справи по суті. Такий механізм призначений лише для усунення технічних помилок і не передбачає зміни правової позиції суду чи змісту ухваленого рішення. Саме завдяки цьому забезпечуються точність судового акта та його належне виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судочинство

Популярні новини

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 14k
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 6k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 16k
Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

09:42, 24 липня 2026 9k
Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 15k
ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

19:26, 23 липня 2026 12k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За 10 років Україні знадобиться майже 15 млн працівників — у яких сферах очікують найбільший дефіцит

Україна шукає баланс між подоланням кадрового дефіциту, захистом внутрішнього ринку праці та контролем за міграційними процесами.

Заручники макроекономіки: НБУ не планує швидкого збільшення лімітів для українців за кордоном

У відповідь на запит «Судово-юридичної газети» НБУ зазначив, що пом’якшення валютних обмежень для українців за кордоном залежить від МВФ та макроекономічних показників, а не від цін у ЄС.

Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

Право на обов’язкову частку у спадщині виникає безпосередньо із закону, а його порушення може бути підставою для визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним.

Роботодавці перетворили комп’ютери та телефони на інструменти стеження: де межа між контролем та приватним життям працівника

За вами стежать через трекер робочого часу: що про моніторинг працівників говорять Верховний Суд та ЄСПЛ.

Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт 15260, який наділяє Нацполіцію правом виявляти необґрунтовані активи та збирати докази для їх стягнення в дохід держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]