Коли паспорт вважається пошкодженим та підлягає обміну: є чотири випадки

Обмін паспорта здійснюється у разі непридатності паспорта для подальшого використання.

Фото: dmsu.gov.ua

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Міграційна служба нагадала, в якому випадку паспорт громадянина України вважається пошкодженим та підлягає обміну.

Обмін паспорта здійснюється у разі непридатності паспорта для подальшого використання у такому стані:

- паспорт чи фотокартка мають пошкодження та(або) відсутня їх частина, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі;

- у паспорта є пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта;

- у паспорті є виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи, найменувань органу, штампа, печатки;

- у паспорті у вигляді ID-картки є пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія.

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