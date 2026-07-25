  1. В Україні

Коли паспорт вважається пошкодженим та підлягає обміну: є чотири випадки

15:31, 25 липня 2026 146
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обмін паспорта здійснюється у разі непридатності паспорта для подальшого використання.
Коли паспорт вважається пошкодженим та підлягає обміну: є чотири випадки
Фото: dmsu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба  нагадала, в якому випадку паспорт громадянина України вважається пошкодженим та підлягає обміну.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обмін паспорта здійснюється у разі непридатності паспорта для подальшого використання у такому стані:

- паспорт чи фотокартка мають пошкодження та(або) відсутня їх частина, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі;

- у паспорта є пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта;

- у паспорті є виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи, найменувань органу, штампа, печатки;

- у паспорті у вигляді ID-картки є пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт міграційна служба Держміграційна служба

Популярні новини

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 13k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 16k
Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

09:42, 24 липня 2026 8k
Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 15k
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 5k
ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

19:26, 23 липня 2026 12k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Заручники макроекономіки: НБУ не планує швидкого збільшення лімітів для українців за кордоном

У відповідь на запит «Судово-юридичної газети» НБУ зазначив, що пом’якшення валютних обмежень для українців за кордоном залежить від МВФ та макроекономічних показників, а не від цін у ЄС.

Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

Право на обов’язкову частку у спадщині виникає безпосередньо із закону, а його порушення може бути підставою для визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним.

Роботодавці перетворили комп’ютери та телефони на інструменти стеження: де межа між контролем та приватним життям працівника

За вами стежать через трекер робочого часу: що про моніторинг працівників говорять Верховний Суд та ЄСПЛ.

Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт 15260, який наділяє Нацполіцію правом виявляти необґрунтовані активи та збирати докази для їх стягнення в дохід держави.

Діти, народжені після загибелі батька на фронті, мають право на частку від 15 млн навіть якщо гроші вже виплачені іншим, — ВС

Чи має право на частку від 15-мільйонної допомоги дитина, яка народилася вже після загибелі батька на фронті, та що робити, допомога вже розподілена та виплачена іншим членам родини.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]