Застосування норм КУзПБ, що регулюють діяльність арбітражного керуючого: аналіз судової практики

У аналізі систематизовано та узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях господарських судів.

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Східний апеляційний господарський суд оприлюднив аналіз судової статистики та судової практики застосування господарськими судами Східного апеляційного округу норм Кодексу України з процедур банкрутства, що регулюють діяльність арбітражного керуючого у процедурах банкрутства (неплатоспроможності), за 2025 рік – перше півріччя 2026 року.

У межах проведеного аналізу систематизовано та узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях господарських судів Східного апеляційного округу та Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, щодо найбільш актуальних питань застосування законодавства, зокрема:

відсторонення арбітражного керуючого та призначення іншого, у тому числі, коли комітет/збори кредиторів не подають кандидатури арбітражного керуючого;

звітування арбітражним керуючим про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

нарахування та виплати грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат;

відповідальності арбітражного керуючого та законності його дій.

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