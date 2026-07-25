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Застосування норм КУзПБ, що регулюють діяльність арбітражного керуючого: аналіз судової практики

13:24, 25 липня 2026 36
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У аналізі систематизовано та узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях господарських судів.
Застосування норм КУзПБ, що регулюють діяльність арбітражного керуючого: аналіз судової практики
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Східний апеляційний господарський суд оприлюднив аналіз судової статистики та судової практики застосування господарськими судами Східного апеляційного округу норм Кодексу України з процедур банкрутства, що регулюють діяльність арбітражного керуючого у процедурах банкрутства (неплатоспроможності), за 2025 рік – перше півріччя 2026 року.

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У межах проведеного аналізу систематизовано та узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях господарських судів Східного апеляційного округу та Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, щодо найбільш актуальних питань застосування законодавства, зокрема:

  • відсторонення арбітражного керуючого та призначення іншого, у тому числі, коли комітет/збори кредиторів не подають кандидатури арбітражного керуючого;
  • звітування арбітражним керуючим про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);
  • нарахування та виплати грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат;
  • відповідальності арбітражного керуючого та законності його дій.

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