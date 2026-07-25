Пенсія громадянам України, які проживають у Польщі: як призначається та які треба документи

Для здійснення переказу пенсійних виплат з України до Республіки Польща громадянам України необхідно звернутись до Фонду Соціального страхування Республіки Польща.

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Пенсійне забезпечення громадян України, які проживають в Республіці Польща, регулюється двосторонньою Угодою між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18 травня 2012 року. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Для здійснення переказу пенсійних виплат з України до Республіки Польща громадянам України необхідно звернутись до Фонду Соціального страхування Республіки Польща (ZUS) із заявою встановленої форми (форма ETR-U), до якої долучається відповідний пакет документів:

- паспорт громадянина України;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- документ про проживання на території Польщі – karty pobytu\dowodu osobystego або довідка про надання статусу UKR PESEL;

- довідка з польського банку з реквізитами рахунку (IBAN) у форматі EUR.

Виплата пенсії у Польщі

Виплата пенсій здійснюється в євро шляхом переказу на особовий рахунок пенсіонера, відкритий в банку Республіки Польща, щоквартально (протягом третього місяця кварталу) за умови підтвердження факту перебування особи в живих.

Для цього необхідно щороку не пізніше 31 грудня надіслати на поштову адресу Головного управління ПФУ області заповнену та засвідчену в органі соціального страхування Республіки Польща, або нотаріальному органі чи в дипломатичному представництві, або консульській установі заяву “Підтвердження про знаходження особи в живих”.

У разі неподання такої заяви переказ пенсії припиняється з І кварталу наступного року.

Бланк заяви розміщено на офіційному веб порталі Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua розділ “Діяльність” – “Пенсії за кордоном” – “Форми та зразки документів”).

Переказ пенсії здійснюється в розмірі, визначеному згідно законодавства, без врахування щомісячних компенсаційних виплат особам, які досягли 70, 75 та 80 річного віку.

Інформація про переказ пенсії в Республіку Польща надсилається заявникові на адресу його проживання в Республіці Польща та на адресу ZUS.

Призначення пенсії

Для призначення пенсії при настанні пенсійного віку за стаж роботи, набутий на території України, необхідно особисто звернутися до Фонду Соціального стархування (ZUS) із заявою (формуляр PL-UA 7), долучивши необхідні документи: паспорт громадянина України; реєстраційний номер облікової картки платника податків; трудову книжку (оригінал) та інші документи, що підтверджують страховий стаж (диплом про денну форму навчання, військовий квиток, тощо); довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 01.07.2000 року (за бажанням або якщо стаж після цієї дати становить менше ніж 60 місяців).

Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу включаються періоди роботи особи в іншій державі за умови, що цей стаж не співпадає.

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