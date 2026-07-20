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Працівникам, які стали ВПО через евакуацію, хочуть зараховувати до страхового стажу до 36 місяців відпустки

08:00, 20 липня 2026 102
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Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати у зв'язку з евакуацією з територій бойових дій може почати зараховуватися до страхового стажу.
Працівникам, які стали ВПО через евакуацію, хочуть зараховувати до страхового стажу до 36 місяців відпустки
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15417 від 16 липня 2026 року «Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та деяких інших законодавчих актів України щодо зарахування до страхового стажу періоду перебування працівників у відпустці без збереження заробітної плати у зв’язку з евакуацією із територій бойових дій».

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Його основною метою є збереження пенсійних прав працівників, які під час війни були змушені перебувати у відпустці без збереження заробітної плати через евакуацію з територій ведення бойових дій, тимчасової окупації або інших обставин, пов’язаних зі збройною агресією.

Практичне значення законопроєкту полягає у тому, що він пропонує усунути ситуацію, коли особа через обставини, спричинені збройною агресією, фактично втрачає частину страхового стажу лише тому, що за період такої відпустки не сплачувався єдиний соціальний внесок.

Чому виникла необхідність у законодавчих змінах

Як зазначається у пояснювальній записці, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації мільйони українців були вимушені евакуюватися із територій ведення бойових дій, тимчасової окупації або населених пунктів, які постійно перебували під загрозою обстрілів.

Значна частина працівників не припинила трудові відносини зі своїми роботодавцями, а скористалася передбаченою законодавством можливістю оформити відпустку без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану. Водночас через відсутність нарахування заробітної плати за цей час не сплачувався єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а відповідний період не зараховувався до страхового стажу.

Автор законопроєкту наголошує, що така ситуація покладає негативні наслідки війни на самих постраждалих осіб та може призвести до погіршення їхнього пенсійного забезпечення, хоча відсутність можливості працювати була викликана незалежними від них обставинами.

Які зміни пропонується внести

Ключова зміна законопроєкту стосується статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка визначає періоди, що включаються до страхового стажу.

Проєктом пропонується передбачити, що до страхового стажу зараховуватиметься період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, якщо така відпустка була надана відповідно до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у зв’язку з евакуацією особи з території ведення бойових дій, тимчасової окупації та набуттям статусу внутрішньо переміщеної особи.

Умови зарахування

При цьому законопроєкт встановлює кілька важливих умов такого зарахування.

По-перше, відповідний період пропонується враховувати незалежно від факту сплати страхових внесків, якщо буде підтверджено обставини, які стали підставою для надання такої відпустки.

По-друге, законопроєкт визначає максимальну тривалість такого періоду — до страхового стажу може бути зараховано не більше 36 місяців перебування у відповідній відпустці.

Запропоновані зміни до трудового законодавства

Одночасно законопроєктом пропонується доповнити статтю 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» новою частиною.

Нею передбачається, що перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, наданій у зв’язку з евакуацією, веденням бойових дій, тимчасовою окупацією або іншими обставинами, пов’язаними зі збройною агресією проти України, не може бути підставою для обмеження його пенсійних прав.

Також пропонується прямо закріпити, що такий період підлягає врахуванню під час визначення страхового стажу відповідно до законодавства.

Таким чином, запропоновані зміни визначають, що вимушене перебування у такій відпустці не повинно негативно впливати на майбутнє пенсійне забезпечення працівника.

Кого можуть стосуватися нові правила

Із тексту законопроєкту випливає, що запропонований механізм зарахування страхового стажу застосовуватиметься до працівників, яким відпустку без збереження заробітної плати було надано відповідно до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у зв’язку з евакуацією з території ведення бойових дій, тимчасової окупації та набуттям статусу внутрішньо переміщеної особи.

Пояснювальна записка окремо акцентує увагу на внутрішньо переміщених особах, евакуйованих громадянах та працівниках, які втратили можливість виконувати роботу через руйнування інфраструктури, окупацію населених пунктів або припинення діяльності підприємств.

Автор законопроєкту вважає, що саме ці категорії осіб потребують додаткового соціального захисту, оскільки відсутність страхового стажу виникла не з їхньої вини.

Отже, законопроєкт №15417 пропонує закріпити спеціальний механізм зарахування до страхового стажу періоду відпустки без збереження заробітної плати, якщо вона була надана через евакуацію, бойові дії, тимчасову окупацію або інші обставини, пов’язані зі збройною агресією.

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Верховна Рада України законопроект ВПО

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