Дитсадки можуть з’явитися у житлових будинках — в Україні оновили правила створення дошкільних закладів

Тепер площа приміщень, кількість груп, ігрових зон і спортивних майданчиків визначатимуться під час проєктування з урахуванням реальної кількості дітей та формату роботи закладу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові державні будівельні норми для закладів дошкільної освіти. Документ ДБН В.2.2-4:2026 «Заклади дошкільної освіти» встановлює сучасні вимоги до проєктування та будівництва ясел, дитячих садків і спеціальних дошкільних закладів.

Нові правила розробили з урахуванням положень нового Закону України «Про дошкільну освіту» та європейських підходів до організації освітнього простору.

Головною зміною стане відмова від єдиного стандартного підходу до будівництва дитячих садків. Відтепер проєктні рішення мають залежати від потреб конкретного закладу — його місткості, кількості дітей, віку вихованців та особливостей освітнього процесу.

Згідно з новими вимогами, під час проєктування визначатимуть кількість і площу приміщень, ігрових та спортивних майданчиків залежно від конкретного закладу. Також передбачено більш гнучке планування будівель — один простір зможе виконувати кілька функцій.

Окремі зміни стосуються невеликих дитячих садків. Для закладів місткістю до 40 дітей, а також спеціальних садків до 24 дітей вимоги спрощено. Це дозволить створювати більше дошкільних закладів у житлових і громадських будівлях, зокрема при підприємствах та установах.

У нових ДБН також посилили вимоги щодо безбар’єрності. Документ передбачає доступність територій, будівель і приміщень, а також створення інклюзивного середовища для дітей з особливими освітніми потребами.

Нові будівельні норми передусім застосовуватимуть під час нового будівництва. Водночас документ враховує особливості реконструкції та капітального ремонту вже існуючих дитячих садків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство освіти і науки повідомило, що державна освітня екосистема «Мрія» найближчим часом почне працювати і в закладах дошкільної освіти. У шести областях України стартує пілотний проєкт «Мрія.Дошкілля», який має допомогти спростити щоденну роботу дитячих садків, скоротити обсяг паперової документації та покращити комунікацію з батьками.

У межах пілоту дитячі садки тестуватимуть функціонал «Мрія.Дошкілля» у повсякденній роботі. На вебпорталі та в мобільному застосунку будуть доступні цифрові журнали, профілі груп, дітей і педагогів. Система дозволить вести облік відвідування, планувати заняття та підтримувати зв’язок із батьками.

У МОН зазначають, що це допоможе педагогам швидше виконувати рутинні завдання, а адміністраціям — ефективніше організовувати управлінські процеси та звітування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.