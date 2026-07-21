МВФ завершив перший перегляд програми EFF: найближчими днями Україна отримає $690 млн

Україна виконала всі ключові умови програми, а загальний обсяг фінансування в межах EFF після нового траншу сягне $2,2 млрд.

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Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, рішення відкриває можливість для отримання Україною найближчими днями близько 690 млн доларів від МВФ.

Після надходження цього траншу загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становитиме близько 2,2 млрд доларів.

Прем’єр-міністр зазначив, що станом на кінець березня Україна виконала всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі, передбачені програмою.

Також у межах перегляду сторони погодили оновлені строки реалізації структурних реформ і визначили подальші заходи, необхідні для виконання програми.

«Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу», — наголосив Сергій Корецький.

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