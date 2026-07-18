Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Донарахування пенсії можливе після перерахунку, врахування додаткового страхового стажу, підтвердження заробітку або оформлення права на надбавки.

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Окремі пенсіонери можуть розраховувати не лише на підвищення щомісячної пенсії, а й на виплату коштів за минулі періоди. Таке відбувається, коли право на більший розмір пенсії виникло раніше, ніж Пенсійний фонд провів перерахунок або отримав усі необхідні документи.

Коли Пенсійний фонд виплачує донарахування

Найчастіше це стосується пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжували офіційно працювати. Якщо за цей час вони набули додаткового страхового стажу, Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсійних виплат.

Хоча законодавством передбачено, що новий розмір пенсії застосовується з 1 квітня, на практиці збільшена сума нерідко починає надходити пізніше. Причина полягає в тому, що роботодавці подають звітність про сплату внесків із певною затримкою, тому Пенсійний фонд отримує необхідні дані не відразу.

Після завершення перерахунку пенсіонеру виплачують не лише збільшену пенсію, а й компенсацію за той період, коли він уже мав право на вищі виплати. Через це одноразове надходження на рахунок може бути значно більшим, ніж звичайна пенсія.

Хто ще має право на виплату за минулі періоди

Донарахування можливе не лише для працюючих пенсіонерів. Пенсійний фонд може виплатити недоотримані кошти й у випадках, якщо після призначення пенсії людина:

надала документи про страховий стаж, який раніше не був врахований;

підтвердила заробітну плату, що впливає на розмір пенсійного забезпечення;

довела право на надбавку, доплату чи іншу виплату, яка своєчасно не була призначена.

У таких ситуаціях фахівці Пенсійного фонду визначають дату, з якої пенсіонер мав право отримувати більшу суму, після чого нараховують і виплачують різницю.

Чи потрібно подавати заяву

Щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів здійснюється автоматично, тому додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Водночас, якщо необхідно врахувати неврахований страховий стаж, підтвердити заробіток або оформити право на певну надбавку чи доплату, без подання відповідних документів до Пенсійного фонду не обійтися. Після їх перевірки розмір пенсії можуть переглянути, а недоотримані за попередній період кошти — виплатити.

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