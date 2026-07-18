Депутати ініціювали запит до Зеленського з проханням розглянути звільнення Головнокомандувача ЗСУ Сирського

Народні депутати ініціювали депутатський запит до Президента Володимира Зеленського з проханням розглянути питання щодо звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

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Народні депутати ініціювали депутатський запит до Президента Володимира Зеленського щодо кадрових рішень стосовно вищого командування Збройних Сил України. Про це повідомили нардепи.

Зазначається, що відповідно до статті 106 Конституції України, рішення щодо вищого командування Збройних Сил України ухвалює виключно Президент України як Верховний Головнокомандувач.

Водночас парламентарі мають право направити Президенту депутатський запит. Для цього документ має отримати підтримку щонайменше 226 народних депутатів, після чого він стає рішенням Верховної Ради.

Зареєстрований депутатський запит містить пропозицію звернутися до Президента з вимогою:

- розглянути питання щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних Сил України;

- розглянути питання щодо призначення нового Головнокомандувача ЗСУ на основі критеріїв професійної ефективності та орієнтації на вимірюваний технологічний результат;

- ініціювати запровадження процедури регулярного звітування вищого військового командування перед профільним комітетом Верховної Ради України у закритому режимі з метою відновлення балансу демократичного цивільного контролю.

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