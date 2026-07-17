  1. Судова практика

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 382
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік знаходив варіанти подобової оренди, домовлявся з менеджерами під вигаданим ім'ям, а після отримання доступу до квартири одразу скасовував платіжну транзакцію у своєму мобільному банкінгу.
У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Солом’янський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у шахрайстві через схему з подобовою орендою квартир. Він заселявся у помешкання, але після отримання доступу до житла скасовував оплату, через що орендодавці не отримували гроші/ 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Як йдеться у матеріалах справи №760/18693/26, чоловік знаходив квартири для подобової оренди через сервіс Booking.com. Під час спілкування з менеджерами він використовував вигадане ім’я.

Оскільки житло здавалося безконтактно, шахрай надсилав орендодавцям скриншоти електронних квитанцій про нібито успішну оплату. Після того як отримував ключі або коди доступу до квартир, він скасовував платіжні операції у мобільному банкінгу.

У результаті чоловік проживав у квартирах, однак кошти на рахунки компаній не надходили.

Схема діяла з початку березня до травня 2026 року. За цей час чоловік встиг безкоштовно пожити у 68 квартирах у різних районах Києва.

За одну добу проживання втрати орендодавців становили від 1300 до 2000 гривень. Загальна сума скасованих платежів склала 106 398 гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину, не заперечував зібрані докази та погодився на спрощене провадження.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та призначив йому 1 рік пробаційного нагляду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», мільйони українців залишилися без можливості користуватися своїм житлом на тимчасово окупованих територіях. В одних випадках нерухомість була пошкоджена або знищена війною, в інших — будинки та квартири фізично збереглися, проте їхні власники втратили до них доступ.

Найбільші труднощі у процедурі компенсації виникають саме щодо майна на тимчасово окупованих територіях, оскільки проведення обстеження та підтвердження факту руйнування часто є неможливими. Саме ця правова невизначеність створює підґрунтя для різноманітних спекуляцій і шахрайських пропозицій щодо нібито гарантованого отримання компенсації за житло на ТОТ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд шахрай судова практика

Популярні новини

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 5k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 4k
Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

17:14, 16 липня 2026 4k
Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

16:02, 16 липня 2026 3k
Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

Для працівників апаратів судів запровадили підвищувальні коефіцієнти до окладів

17:14, 16 липня 2026 3k
Зеленський змінив керівництво військових адміністрацій Києва, Київської та Миколаївської областей

Зеленський змінив керівництво військових адміністрацій Києва, Київської та Миколаївської областей

21:12, 16 липня 2026 2k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Детонація боєприпасів залишає людей без права на компенсацію: у Раді хочуть змінити правила єВідновлення

Законопроєкт пропонує включити житло, зруйноване через надзвичайні ситуації воєнного характеру, до програми компенсацій та розширити пільги для власників.

Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

Держава визнає, що дитина з інвалідністю потребує особливого догляду, однак чинне законодавство призводить до того, що після мобілізації один із батьків втрачає можливість реалізувати ці сімейні гарантії: чому потрібен №15057.

За екоцид можуть запровадити довічне ув’язнення: деталі нового законопроєкту

Новий законопроєкт планує запровадити жорсткіші покарання за екоцид, включно з довічним ув’язненням і ліквідацією юридичних осіб.

Верховний Суд визнав незаконним звільнення керівника, який фіктивно працевлаштовував робітника: без конкретизації проступку — звільнення незаконне

Наказ про звільнення за пунктом 1 частини першої статті 41 КЗпП України має містити чітко сформульоване одноразове грубе порушення трудових обов'язків, яке стало підставою для припинення трудових відносин.

Кандидатів у наставники дітей перевірятимуть за фільтром про домашнє насильство та зв'язки з ворогом: нові правила з 16 липня

Документ визначає, хто може стати наставником, які діти та молоді люди можуть отримати таку допомогу, як відбуватиметься підготовка кандидатів, укладення договорів та які гарантії безпеки передбачені для всіх учасників.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]