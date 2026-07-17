У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

Чоловік знаходив варіанти подобової оренди, домовлявся з менеджерами під вигаданим ім'ям, а після отримання доступу до квартири одразу скасовував платіжну транзакцію у своєму мобільному банкінгу.

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Солом’янський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у шахрайстві через схему з подобовою орендою квартир. Він заселявся у помешкання, але після отримання доступу до житла скасовував оплату, через що орендодавці не отримували гроші/

Обставини справи

Як йдеться у матеріалах справи №760/18693/26, чоловік знаходив квартири для подобової оренди через сервіс Booking.com. Під час спілкування з менеджерами він використовував вигадане ім’я.

Оскільки житло здавалося безконтактно, шахрай надсилав орендодавцям скриншоти електронних квитанцій про нібито успішну оплату. Після того як отримував ключі або коди доступу до квартир, він скасовував платіжні операції у мобільному банкінгу.

У результаті чоловік проживав у квартирах, однак кошти на рахунки компаній не надходили.

Схема діяла з початку березня до травня 2026 року. За цей час чоловік встиг безкоштовно пожити у 68 квартирах у різних районах Києва.

За одну добу проживання втрати орендодавців становили від 1300 до 2000 гривень. Загальна сума скасованих платежів склала 106 398 гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину, не заперечував зібрані докази та погодився на спрощене провадження.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та призначив йому 1 рік пробаційного нагляду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», мільйони українців залишилися без можливості користуватися своїм житлом на тимчасово окупованих територіях. В одних випадках нерухомість була пошкоджена або знищена війною, в інших — будинки та квартири фізично збереглися, проте їхні власники втратили до них доступ.

Найбільші труднощі у процедурі компенсації виникають саме щодо майна на тимчасово окупованих територіях, оскільки проведення обстеження та підтвердження факту руйнування часто є неможливими. Саме ця правова невизначеність створює підґрунтя для різноманітних спекуляцій і шахрайських пропозицій щодо нібито гарантованого отримання компенсації за житло на ТОТ.