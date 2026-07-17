Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Сандра Аудкірк

Дипломатка вже приступила до роботи в посольстві США в Києві.

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Сандра Аудкірк розпочала виконання обов'язків тимчасової повіреної у справах США в Україні. До роботи в посольстві США в Києві вона приступила 8 липня 2026 року. Про це повідомило посольство США в Україні.

Сандра Аудкірк має понад 30 років досвіду дипломатичної служби, представляючи інтереси Сполучених Штатів на різних посадах із дедалі ширшим колом повноважень.

Із 2024 року Аудкірк працювала в Міністерстві оборони США. Спочатку вона була заступницею директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом — цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

У 2021–2024 роках дипломатка очолювала Американський інститут на Тайвані.

Під час роботи у Вашингтоні вона обіймала посади у підрозділах Державного департаменту США, що відповідали за Східну Азію та Тихоокеанський регіон, енергетичні ресурси, економічні та ділові питання. Серед напрямів її роботи були стратегічна конкуренція між провідними державами, енергетична безпека, протидія фінансуванню загроз, а також запровадження економічних санкцій. Крім того, вона працювала старшою черговою офіцеркою Оперативного центру Державного департаменту США.

За час дипломатичної кар'єри Сандра Аудкірк проходила службу в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

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