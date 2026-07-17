Кабмін готує нову Програму діяльності: міністерствам дали тиждень на пропозиції

До 5 серпня уряд має підготувати документ із конкретними цілями, строками виконання та показниками ефективності роботи міністерств

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам упродовж семи днів подати пропозиції до Програми діяльності Кабінету Міністрів та плану пріоритетних дій уряду.

За його словами, до 5 серпня підготовку цих документів планують завершити та винести їх на розгляд уряду.

«Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й Уряду загалом», — зазначив Корецький.

Прем'єр також повідомив, що упродовж місяця Програму діяльності Кабміну планують затвердити, подати на розгляд Верховної Ради та представити громадськості.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час наради з новопризначеним прем'єр-міністром Сергієм Корецьким одним із першочергових завдань нового уряду визначили підготовку Програми діяльності Кабінету Міністрів.

За словами Глави держави, документ мають представити Верховній Раді та громадськості, а робота уряду ґрунтуватиметься на принципі персональної відповідальності кожного міністра за виконання визначених пріоритетів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.