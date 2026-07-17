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Чоловік перейшов за посиланням про «допомогу від ООН» і втратив майже 50 тисяч грн — чому суд відмовив у компенсації

19:52, 17 липня 2026 283
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Після того як банк відмовив у поверненні коштів, чоловік подав позов до суду.
Чоловік перейшов за посиланням про «допомогу від ООН» і втратив майже 50 тисяч грн — чому суд відмовив у компенсації
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Куликівський районний суд Чернігівської області відмовив жителю регіону у поверненні 49 699 гривень, які були списані з його банківських карток після переходу за посиланням про нібито оформлення допомоги від ООН. Суд дійшов висновку, що банк не порушив своїх зобов'язань, а проведення спірних операцій стало можливим через дії самого клієнта.

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Обставини справи

Як йдеться у матеріалах справи № 737/810/25, 24 червня 2025 року з двох карткових рахунків чоловіка протягом кількох хвилин було списано 49 699 гривень. Наступного дня він звернувся до банку із заявою про спірні операції та повідомив про інцидент поліцію.

Після відмови банку повернути кошти чоловік подав позов до суду. Окрім відшкодування збитків, він просив стягнути моральну шкоду, пояснюючи, що через пережитий стрес був змушений приймати заспокійливі препарати. Також позивач зазначав, що є особою з інвалідністю ІІ групи після перенесеного інфаркту та доглядає за літньою матір'ю.

Під час розгляду справи чоловік заявив, що не передавав стороннім особам PIN-коди, паролі чи реквізити карток. Водночас він підтвердив, що перейшов у Telegram за посиланням щодо нібито оформлення допомоги від ООН, однак, побачивши необхідність авторизації через застосунок «Ощад 24/7», припинив подальші дії.

У банку повідомили, що всі операції були виконані через мобільний застосунок «Ощад 24/7» із використанням необхідної автентифікації. За даними Ощадбанку, реєстрація в застосунку, вхід до нього та перекази підтверджувалися одноразовими кодами, які надходили на фінансовий номер клієнта. Крім того, фінансовий номер не змінювався, SIM-картка не перевипускалася, а клієнт отримував повідомлення про вхід до застосунку та попередження не повідомляти коди підтвердження.

Суд також звернув увагу на суперечності в поясненнях позивача. Під час судового розгляду він визнав, що переходив за посиланням про допомогу від ООН, хоча раніше повідомляв правоохоронцям, що за жодними посиланнями не переходив.

Що вирішив суд

На думку суду, саме дії позивача створили умови для проведення спірних операцій, тоді як доказів вини банку або неналежного захисту рахунків надано не було.

У результаті Куликівський районний суд Чернігівської області повністю відмовив у задоволенні позову. Суд не зобов'язав АТ «Ощадбанк» повернути 49 699 гривень та не задовольнив вимогу про відшкодування моральної шкоди, оскільки не встановив вини банку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство юстиції попереджає громадян про схему шахрайства, пов’язану з нібито «офіційним» оформленням або відновленням документів через особисті повідомлення. За даними відомства, зловмисники відстежують коментарі під публікаціями сервісних центрів МВС, переглядають підписників тематичних сторінок та шукають людей, які цікавляться отриманням або відновленням документів.

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