Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео моменту замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако

СБУ вдалося відновити відеозапис із камери, який підозрювані видалили після замаху в Монако.

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив відеозапис, який є одним із ключових доказів у справі про замах на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Князівстві Монако.

За словами Генпрокурора, наразі тривають активні невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на отримання нових доказів у кримінальному провадженні.

Кравченко повідомив, що фахівці Служби безпеки України змогли відновити відеозапис із камери спостереження, який підозрювані намагалися знищити.

За його словами, камеру виконавці заздалегідь встановили неподалік місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення. Попри те, що відеозапис було видалено, спеціалістам СБУ вдалося його відновити.

«Завдяки професійній роботі фахівців Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити», — зазначив Генеральний прокурор.

Він також подякував оперативним працівникам СБУ, Національної поліції, слідчим і прокурорам за професійну та злагоджену роботу.

За словами Кравченка, правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочину, роль кожного причетного та працюють над притягненням винних до відповідальності.

«Жоден доказ не залишиться поза увагою слідства», — наголосив Генеральний прокурор.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку пов'язували із замахом на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Суд відправив під варту Віталія Жиковича. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

За версією слідства, Жикович є одним із фігурантів кримінального провадження щодо вбивства Березовської. Розслідування триває.

Також суд обрав запобіжний захід іншому підозрюваному у цій справі — Владиславу Реуту. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. За версією правоохоронців, він здійснив два постріли їй у голову. Під час судового засідання підозрюваний заявив, що не наполягає на визначенні застави та готовий співпрацювати зі слідством.

Додамо, що правоохоронці знайшли тіло громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронні органи Князівства Монако підозрюють у замаху на вбивство родини, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них — дитина. За даними слідства, після повернення до України Березовська контактувала з двома чоловіками — колишнім співробітником правоохоронних органів та чинним співробітником ГУР Міноборони.

У СБУ повідомили, що під час розслідування обох чоловіків перевіряли на можливу причетність до замаху в Монако. Згодом чинний співробітник ГУР, за даними слідства, зізнався у вбивстві Березовської, яке, як стверджують правоохоронці, він скоїв разом з іншим фігурантом. Обох затримали за підозрою у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб.

За показами одного із затриманих було проведено слідчий експеримент, під час якого правоохоронці виявили тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови. Слідство триває. Українська сторона також передала всю наявну інформацію правоохоронним органам Князівства Монако та продовжує встановлювати можливих замовників і інших причетних до замаху.

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