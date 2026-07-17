  1. Відео
  2. / В Україні

Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео моменту замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако

20:09, 17 липня 2026 112
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
СБУ вдалося відновити відеозапис із камери, який підозрювані видалили після замаху в Монако.
Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео моменту замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив відеозапис, який є одним із ключових доказів у справі про замах на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Князівстві Монако.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Генпрокурора, наразі тривають активні невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на отримання нових доказів у кримінальному провадженні.

Кравченко повідомив, що фахівці Служби безпеки України змогли відновити відеозапис із камери спостереження, який підозрювані намагалися знищити.

За його словами, камеру виконавці заздалегідь встановили неподалік місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення. Попри те, що відеозапис було видалено, спеціалістам СБУ вдалося його відновити.

«Завдяки професійній роботі фахівців Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити», — зазначив Генеральний прокурор.

Він також подякував оперативним працівникам СБУ, Національної поліції, слідчим і прокурорам за професійну та злагоджену роботу.

За словами Кравченка, правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочину, роль кожного причетного та працюють над притягненням винних до відповідальності.

«Жоден доказ не залишиться поза увагою слідства», — наголосив Генеральний прокурор.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку пов'язували із замахом на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Суд відправив під варту Віталія Жиковича. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

За версією слідства, Жикович є одним із фігурантів кримінального провадження щодо вбивства Березовської. Розслідування триває.

Також суд обрав запобіжний захід іншому підозрюваному у цій справі — Владиславу Реуту. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. За версією правоохоронців, він здійснив два постріли їй у голову. Під час судового засідання підозрюваний заявив, що не наполягає на визначенні застави та готовий співпрацювати зі слідством.

Додамо, що правоохоронці знайшли тіло громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронні органи Князівства Монако підозрюють у замаху на вбивство родини, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них — дитина. За даними слідства, після повернення до України Березовська контактувала з двома чоловіками — колишнім співробітником правоохоронних органів та чинним співробітником ГУР Міноборони.

У СБУ повідомили, що під час розслідування обох чоловіків перевіряли на можливу причетність до замаху в Монако. Згодом чинний співробітник ГУР, за даними слідства, зізнався у вбивстві Березовської, яке, як стверджують правоохоронці, він скоїв разом з іншим фігурантом. Обох затримали за підозрою у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб.

За показами одного із затриманих було проведено слідчий експеримент, під час якого правоохоронці виявили тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови. Слідство триває. Українська сторона також передала всю наявну інформацію правоохоронним органам Князівства Монако та продовжує встановлювати можливих замовників і інших причетних до замаху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП теракт замах офіс генерального прокурора Руслан Кравченко

Популярні новини

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 5k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 4k
Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

Суд пояснив, чому наявність підстав для відстрочки не означає звільнення від мобілізації

17:14, 16 липня 2026 4k
Арешт не може бути безстроковим: ВС скасував рішення у справі про 10-річне обтяження майна

Арешт не може бути безстроковим: ВС скасував рішення у справі про 10-річне обтяження майна

10:30, 17 липня 2026 2k
Зеленський змінив керівництво військових адміністрацій Києва, Київської та Миколаївської областей

Зеленський змінив керівництво військових адміністрацій Києва, Київської та Миколаївської областей

21:12, 16 липня 2026 2k
Військовий вчинив СЗЧ — у яких випадках виплати відновлять, а коли загрожує до 10 років позбавлення волі

Військовий вчинив СЗЧ — у яких випадках виплати відновлять, а коли загрожує до 10 років позбавлення волі

23:30, 16 липня 2026 2k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Мораторій на перевірки під час війни: Кабмін запровадив нові гарантії для постраждалого бізнесу

Реєстр пошкодженого майна та зони ризикованого землеробства стануть підставою для звільнення від перевірок виконання приписів.

Детонація боєприпасів залишає людей без права на компенсацію: у Раді хочуть змінити правила єВідновлення

Законопроєкт пропонує включити житло, зруйноване через надзвичайні ситуації воєнного характеру, до програми компенсацій та розширити пільги для власників.

Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

Держава визнає, що дитина з інвалідністю потребує особливого догляду, однак чинне законодавство призводить до того, що після мобілізації один із батьків втрачає можливість реалізувати ці сімейні гарантії: чому потрібен №15057.

За екоцид можуть запровадити довічне ув’язнення: деталі нового законопроєкту

Новий законопроєкт планує запровадити жорсткіші покарання за екоцид, включно з довічним ув’язненням і ліквідацією юридичних осіб.

Верховний Суд визнав незаконним звільнення керівника, який фіктивно працевлаштовував робітника: без конкретизації проступку — звільнення незаконне

Наказ про звільнення за пунктом 1 частини першої статті 41 КЗпП України має містити чітко сформульоване одноразове грубе порушення трудових обов'язків, яке стало підставою для припинення трудових відносин.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]