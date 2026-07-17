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Сергій Бескрестнов став радником Володимира Зеленського з питань розвитку оборонних технологій

20:48, 17 липня 2026 35
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Бескрестнов призначений радником Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони поза штатом.
Сергій Бескрестнов став радником Володимира Зеленського з питань розвитку оборонних технологій
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Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Бескрестнова своїм радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Раніше він був радником ексміністра оборони Михайла Федорова.

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Згідно з указом №621/2026, Бескрестнов обійматиме посаду радника Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони на позаштатній основі.

Напередодні підписання указу Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Сергієм Бескрестновим (Флешем), під час якої вони обговорили розвиток технологічної складової української оборони та сучасні виклики на полі бою.

«Дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони. Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію. Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо. Домовились із Сергієм максимально співпрацювати. Будуть рішення. Дякую!», – зазначив Президент.

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президент указ Володимир Зеленський

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