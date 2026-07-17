  1. В Украине

Сергей Бескрестнов стал советником Владимира Зеленского по вопросам развития оборонных технологий

20:48, 17 июля 2026 38
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бескрестнов назначен советником Президента по вопросам развития технологических направлений обороны на внештатной основе.
Сергей Бескрестнов стал советником Владимира Зеленского по вопросам развития оборонных технологий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Бескрестнова своим советником по вопросам развития технологических направлений обороны. Ранее он был советником экс-министра обороны Михаила Федорова.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно указу №621/2026, Бескрестнов будет занимать должность советника Президента по вопросам развития технологических направлений обороны на внештатной основе.

Накануне подписания указа Владимир Зеленский сообщил о встрече с Сергеем Бескрестновым (Флешем), во время которой они обсудили развитие технологической составляющей украинской обороны и современные вызовы на поле боя.

«Очень подробно обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны. Именно технологичность спасает жизни наших воинов и возвращает эту войну домой — в Россию. Важно также всегда своевременно реагировать на военные инновации, которые происходят с силами и средствами армии агрессора, основываясь на принципе: знаем детали, значит, точно противодействуем. Договорились с Сергеем максимально сотрудничать. Будут решения. Спасибо!», — отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент указ Владимир Зеленский

Популярные новости

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 5k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 4k
Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

17:14, 16 июля 2026 4k
Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

Арест не может быть бессрочным: Верховный Суд отменил решение по делу о 10-летнем обременении имущества

10:30, 17 июля 2026 2k
Зеленский сменил руководство военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей

Зеленский сменил руководство военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей

21:12, 16 июля 2026 2k
Военнослужащий совершил СЗЧ — в каких случаях выплаты восстановят, а когда грозит до 10 лет лишения свободы

Военнослужащий совершил СЗЧ — в каких случаях выплаты восстановят, а когда грозит до 10 лет лишения свободы

23:30, 16 июля 2026 2k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мораторий на проверки во время войны: Кабмин ввел новые гарантии для пострадавшего бизнеса

Реестр поврежденного имущества и зоны рискованного земледелия станут основанием для освобождения от проверок выполнения предписаний.

Детонация боеприпасов оставляет людей без права на компенсацию: в Раде хотят изменить правила єВідновлення

Законопроект предлагает включить жилье, разрушенное из-за чрезвычайных ситуаций военного характера, в программу компенсаций и расширить льготы для собственников.

Родители детей с инвалидностью после мобилизации теряют право на семейные гарантии: почему государство должно устранить правовое неравенство

Государство признает, что ребенок с инвалидностью нуждается в особом уходе, однако действующее законодательство приводит к тому, что после мобилизации один из родителей теряет возможность реализовать эти семейные гарантии: почему необходим законопроект №15057.

За экоцид могут ввести пожизненное заключение: детали нового законопроекта

Новый законопроект планирует ввести более жесткие наказания за экоцид, включая пожизненное заключение и ликвидацию юридических лиц.

Верховный Суд признал незаконным увольнение руководителя, фиктивно трудоустроившего работника: без конкретизации проступка увольнение является незаконным

Приказ об увольнении по пункту 1 части первой статьи 41 КЗоТ Украины должен содержать четко сформулированное однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, которое стало основанием для прекращения трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]