Сергей Бескрестнов стал советником Владимира Зеленского по вопросам развития оборонных технологий

Бескрестнов назначен советником Президента по вопросам развития технологических направлений обороны на внештатной основе.

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Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Бескрестнова своим советником по вопросам развития технологических направлений обороны. Ранее он был советником экс-министра обороны Михаила Федорова.

Согласно указу №621/2026, Бескрестнов будет занимать должность советника Президента по вопросам развития технологических направлений обороны на внештатной основе.

Накануне подписания указа Владимир Зеленский сообщил о встрече с Сергеем Бескрестновым (Флешем), во время которой они обсудили развитие технологической составляющей украинской обороны и современные вызовы на поле боя.

«Очень подробно обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны. Именно технологичность спасает жизни наших воинов и возвращает эту войну домой — в Россию. Важно также всегда своевременно реагировать на военные инновации, которые происходят с силами и средствами армии агрессора, основываясь на принципе: знаем детали, значит, точно противодействуем. Договорились с Сергеем максимально сотрудничать. Будут решения. Спасибо!», — отметил Президент.

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