Гарантированный минимум для военных: сколько будут получать бойцы в тылу, во время лечения и отпуска

Во время войны военнослужащий даже в небоевой должности может быть привлечен к выполнению боевых (специальных) задач.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины разъяснило порядок выплаты дополнительного вознаграждения в размере 10 тыс. гривен, которое вводится в рамках трансформации Сил обороны Украины. Выплаты начнутся в июле 2026 года за июнь.

В ведомстве отметили, что дополнительное вознаграждение не привязано к должностному окладу или надбавке за выслугу лет. Его главная цель — обеспечить, чтобы военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы получали не менее 30 тыс. гривен в месяц даже вне районов ведения боевых действий.

Доплата в размере 10 тыс. гривен предусмотрена для военнослужащих, которые не участвуют в боевых действиях и не выполняют задачи на пунктах управления. Она будет выплачиваться пропорционально времени исполнения обязанностей военной службы тем, кто не получает другие дополнительные вознаграждения в размере 30 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. гривен.

Как пояснили в Минобороны, например, автомеханик в тыловой мастерской с июля 2026 года будет получать не менее 30 тыс. гривен: основное денежное обеспечение — от 20 тыс. гривен и дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. гривен при условии исполнения обязанностей военной службы в течение всего месяца.

В то же время во время войны военнослужащий даже на небоевой должности может быть привлечен к выполнению боевых или специальных задач. В таком случае помимо основного денежного обеспечения ему будут выплачиваться другие дополнительные вознаграждения — 30 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. гривен, а доплата в размере 10 тыс. гривен начисляться не будет.

Выплаты во время отпуска

Отдельно Минобороны разъяснило порядок выплат во время отпуска. Дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. гривен за этот период не начисляется. За военнослужащими на время отпуска сохраняется только основное денежное обеспечение.

Это правило действует во время ежегодного основного отпуска продолжительностью от 30 дней, отпуска по семейным обстоятельствам до 10 дней (без учета времени на проезд по территории Украины), дополнительного отпуска для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны продолжительностью 14 дней, отпуска после освобождения из плена сроком 90 дней, а также отпуска для лечения на срок, определенный военно-врачебной комиссией.

Если военнослужащий часть месяца находился в отпуске, доплата в размере 10 тыс. гривен выплачивается только за фактические дни исполнения обязанностей военной службы. За период отпуска начисляется только основное денежное обеспечение.

Выплаты во время лечения

Также Минобороны сообщило, что в соответствии с приказом №232 от 29 июня 2026 года дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. гривен выплачивается всем военнослужащим, которые не имеют права на другое дополнительное вознаграждение в большем размере. Период лечения не входит в перечень случаев, когда такая выплата не осуществляется.

Таким образом, во время лечения из-за болезни или вследствие ранения военнослужащие получают основное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. гривен, если ранение не связано с защитой Родины. После четырех месяцев непрерывного лечения выплаты продолжаются только по решению военно-врачебной комиссии, о чем издается приказ командира воинской части.

Если военнослужащий проходит лечение из-за ранения, связанного с защитой Родины, что подтверждается справкой формы 5, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в месяц вместе с основным денежным обеспечением.

Доплата в размере 100 тыс. гривен начисляется во время стационарного лечения, в том числе за границей, а также после выписки из больницы, если военнослужащего направили в отпуск для лечения в связи с тяжелым ранением. Такое основание должно быть указано в заключении военно-врачебной комиссии. Если ранение не является тяжелым, выплата 100 тыс. гривен за время такого отпуска не осуществляется.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», получение дополнительного боевого вознаграждения возможно только при наличии предусмотренных законом оснований. Если выплаты были начислены или получены без законного права на них, это может привести не только к обязанности вернуть средства, но и к уголовной ответственности.