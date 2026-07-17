Генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал видео момента покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако

СБУ удалось восстановить видеозапись с камеры, которую подозреваемые удалили после покушения в Монако.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал видеозапись, которая является одним из ключевых доказательств по делу о покушении на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Княжестве Монако.

По словам Генерального прокурора, в настоящее время продолжаются активные неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на получение новых доказательств по уголовному производству.

Кравченко сообщил, что специалисты Службы безопасности Украины смогли восстановить видеозапись с камеры наблюдения, которую подозреваемые пытались уничтожить.

По его словам, камеру исполнители заранее установили неподалеку от места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что видеозапись была удалена, специалистам СБУ удалось ее восстановить.

«Благодаря профессиональной работе специалистов Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить», — отметил Генеральный прокурор.

Он также поблагодарил оперативных сотрудников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и слаженную работу.

По словам Кравченко, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, роль каждого причастного и работают над привлечением виновных к ответственности.

«Ни одно доказательство не останется без внимания следствия», — подчеркнул Генеральный прокурор.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую связывали с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Суд отправил под стражу Виталия Жиковича. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

По версии следствия, Жикович является одним из фигурантов уголовного производства по делу об убийстве Березовской. Расследование продолжается.

Также судизбрал меру пресечения другому подозреваемому по этому делу — Владиславу Реуту. Его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. По версии правоохранителей, он произвел два выстрела ей в голову. Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не настаивает на определении залога и готов сотрудничать со следствием.

Добавим, что правоохранители нашли тело гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Княжества Монако подозревают в покушении на убийство семьи, в результате которого пострадали три человека, среди них — ребенок. По данным следствия, после возвращения в Украину Березовская контактировала с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР Минобороны.

В СБУ сообщили, что в ходе расследования обоих мужчин проверяли на возможную причастность к покушению в Монако. Впоследствии действующий сотрудник ГУР, по данным следствия, признался в убийстве Березовской, которое, как утверждают правоохранители, он совершил вместе с другим фигурантом. Оба задержаны по подозрению в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

По показаниям одного из задержанных был проведен следственный эксперимент, в ходе которого правоохранители обнаружили тело Березовской с огнестрельными ранениями головы. Следствие продолжается. Украинская сторона также передала всю имеющуюся информацию правоохранительным органам Княжества Монако и продолжает устанавливать возможных заказчиков и других причастных к покушению.

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