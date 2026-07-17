Временным поверенным в делах США в Украине стала Сандра Аудкирк

Дипломат уже приступила к работе в посольстве США в Киеве.

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Сандра Аудкирк приступила к исполнению обязанностей временной поверенной в делах США в Украине. К работе в посольстве США в Киеве она приступила 8 июля 2026 года. Об этом сообщило посольство США в Украине.

Сандра Аудкирк имеет более 30 лет опыта дипломатической службы, представляя интересы Соединенных Штатов на различных должностях со все более широким кругом полномочий.

С 2024 года Аудкирк работала в Министерстве обороны США. Сначала она занимала должность заместителя директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла, а затем — гражданского заместителя и советника по вопросам внешней политики Европейского командования Вооруженных сил США.

В 2021–2024 годах дипломат возглавляла Американский институт на Тайване.

Во время работы в Вашингтоне она занимала должности в подразделениях Государственного департамента США, отвечавших за Восточную Азию и Тихоокеанский регион, энергетические ресурсы, а также экономические и деловые вопросы. Среди направлений ее работы были стратегическая конкуренция между ведущими державами, энергетическая безопасность, противодействие финансированию угроз, а также введение экономических санкций. Кроме того, она работала старшим дежурным офицером Оперативного центра Государственного департамента США.

За время дипломатической карьеры Сандра Аудкирк проходила службу в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

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