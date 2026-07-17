  1. В Украине
  2. / Общество

Родителям недоношенных детей могут продлить выплату пособия при рождении ребенка

18:22, 17 июля 2026 111
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Из-за длительного лечения после рождения семьи могут получить больше времени для государственной поддержки.
Родителям недоношенных детей могут продлить выплату пособия при рождении ребенка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Родители детей, которые родились преждевременно, часто вынуждены проводить первые недели или даже месяцы жизни ребенка не дома, а в больнице. Именно в этот период семьи несут наибольшие расходы на лечение, специальное питание, лекарства и реабилитацию. В то же время сроки выплаты государственной помощи при рождении ребенка для них не отличаются от тех, которые действуют для семей, в которых дети родились в срок. В связи с этим Кабмин призывают пересмотреть действующий порядок и ввести дополнительные механизмы поддержки для семей с преждевременно рожденными детьми.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С этой целью зарегистрирована петиция №41/010345-26эп, в которой предлагается изменить порядок назначения и выплаты помощи при рождении ребенка для семей, в которых дети родились преждевременно.

Почему предлагают пересмотреть действующие правила

Сегодня государственная помощь при рождении ребенка назначается по единым правилам независимо от срока рождения. По мнению автора обращения, такой подход не учитывает особенности детей, которые родились значительно раньше установленного срока.

Отмечается, что преждевременно рожденные дети нередко проводят первые недели или даже месяцы жизни в отделениях интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. После выписки они нуждаются в длительном медицинском наблюдении, специальном питании, реабилитации и значительно большем уходе.

Также обращается внимание, что в медицинской практике для оценки развития недоношенных детей используется скорректированный возраст, который учитывает особенности их развития. Однако при назначении государственной помощи эта особенность не учитывается.

По мнению автора, из-за этого семьи, в которых родились преждевременно дети, фактически имеют меньше времени государственной поддержки именно тогда, когда финансовая нагрузка является наибольшей.

Какие изменения предлагают для родителей недоношенных детей

Кабмин просят:

  • разработать и подать на утверждение изменения в нормативно-правовые акты относительно выплаты помощи при рождении ребенка;
  • предусмотреть для семей, в которых ребенок родился преждевременно, продление срока выплаты помощи на период, соответствующий количеству недель или месяцев недоношенности, либо ввести иной механизм компенсации этого периода;
  • поручить Министерству социальной политики Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины разработать механизм реализации таких изменений.

На что обращают внимание авторы инициативы

В обращении подчеркивается, что преждевременное рождение ребенка не является выбором родителей. Такие семьи, как отмечает автор петиции, нуждаются в повышенном внимании и поддержке со стороны государства, поскольку сталкиваются со значительно большими расходами на лечение, специальное питание, лекарственные средства, реабилитацию и уход за ребенком.

В связи с этим правительство призывают поддержать инициативу и обеспечить более справедливый подход к государственной поддержке семей, воспитывающих преждевременно рожденных детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети правительство Кабинет Министров Украины петиция беременность и роды денежная помощь

Популярные новости

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 5k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 4k
Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

17:14, 16 июля 2026 4k
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 3k
Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

17:14, 16 июля 2026 3k
Зеленский сменил руководство военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей

Зеленский сменил руководство военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей

21:12, 16 июля 2026 2k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Детонация боеприпасов оставляет людей без права на компенсацию: в Раде хотят изменить правила єВідновлення

Законопроект предлагает включить жилье, разрушенное из-за чрезвычайных ситуаций военного характера, в программу компенсаций и расширить льготы для собственников.

Родители детей с инвалидностью после мобилизации теряют право на семейные гарантии: почему государство должно устранить правовое неравенство

Государство признает, что ребенок с инвалидностью нуждается в особом уходе, однако действующее законодательство приводит к тому, что после мобилизации один из родителей теряет возможность реализовать эти семейные гарантии: почему необходим законопроект №15057.

За экоцид могут ввести пожизненное заключение: детали нового законопроекта

Новый законопроект планирует ввести более жесткие наказания за экоцид, включая пожизненное заключение и ликвидацию юридических лиц.

Верховный Суд признал незаконным увольнение руководителя, фиктивно трудоустроившего работника: без конкретизации проступка увольнение является незаконным

Приказ об увольнении по пункту 1 части первой статьи 41 КЗоТ Украины должен содержать четко сформулированное однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, которое стало основанием для прекращения трудовых отношений.

Кандидатов в наставники детей будут проверять по фильтру о домашнем насилии и связях с врагом: новые правила с 16 июля

Документ определяет, кто может стать наставником, какие дети и молодые люди могут получить такую ​​помощь, как будет подготовка кандидатов, заключение договоров и какие гарантии безопасности предусмотрены для всех участников.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]