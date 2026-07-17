Родителям недоношенных детей могут продлить выплату пособия при рождении ребенка

Из-за длительного лечения после рождения семьи могут получить больше времени для государственной поддержки.

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Родители детей, которые родились преждевременно, часто вынуждены проводить первые недели или даже месяцы жизни ребенка не дома, а в больнице. Именно в этот период семьи несут наибольшие расходы на лечение, специальное питание, лекарства и реабилитацию. В то же время сроки выплаты государственной помощи при рождении ребенка для них не отличаются от тех, которые действуют для семей, в которых дети родились в срок. В связи с этим Кабмин призывают пересмотреть действующий порядок и ввести дополнительные механизмы поддержки для семей с преждевременно рожденными детьми.

С этой целью зарегистрирована петиция №41/010345-26эп, в которой предлагается изменить порядок назначения и выплаты помощи при рождении ребенка для семей, в которых дети родились преждевременно.

Почему предлагают пересмотреть действующие правила

Сегодня государственная помощь при рождении ребенка назначается по единым правилам независимо от срока рождения. По мнению автора обращения, такой подход не учитывает особенности детей, которые родились значительно раньше установленного срока.

Отмечается, что преждевременно рожденные дети нередко проводят первые недели или даже месяцы жизни в отделениях интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. После выписки они нуждаются в длительном медицинском наблюдении, специальном питании, реабилитации и значительно большем уходе.

Также обращается внимание, что в медицинской практике для оценки развития недоношенных детей используется скорректированный возраст, который учитывает особенности их развития. Однако при назначении государственной помощи эта особенность не учитывается.

По мнению автора, из-за этого семьи, в которых родились преждевременно дети, фактически имеют меньше времени государственной поддержки именно тогда, когда финансовая нагрузка является наибольшей.

Какие изменения предлагают для родителей недоношенных детей

Кабмин просят:

разработать и подать на утверждение изменения в нормативно-правовые акты относительно выплаты помощи при рождении ребенка;

предусмотреть для семей, в которых ребенок родился преждевременно, продление срока выплаты помощи на период, соответствующий количеству недель или месяцев недоношенности, либо ввести иной механизм компенсации этого периода;

поручить Министерству социальной политики Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины разработать механизм реализации таких изменений.

На что обращают внимание авторы инициативы

В обращении подчеркивается, что преждевременное рождение ребенка не является выбором родителей. Такие семьи, как отмечает автор петиции, нуждаются в повышенном внимании и поддержке со стороны государства, поскольку сталкиваются со значительно большими расходами на лечение, специальное питание, лекарственные средства, реабилитацию и уход за ребенком.

В связи с этим правительство призывают поддержать инициативу и обеспечить более справедливый подход к государственной поддержке семей, воспитывающих преждевременно рожденных детей.

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